Cơ quan tố tụng đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị khởi tố - Ảnh: báo Dân trí

Quá trình điều tra, Thùy Tiên, Quang Linh cùng các đồng phạm và người liên quan đã tự nguyện nộp 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (trong đó Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng).

Nhà chức trách cũng phong tỏa 6 tài khoản với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Thời gian qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp tiền khắc phục và có tình tiết giảm nhẹ tội danh

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong vụ án này, các bị can đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, 5 bị can đã tự nguyện khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự "người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác", do từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

