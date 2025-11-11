Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh nhập viện vì bị bạn nam cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu

Đời sống 11/11/2025 15:00

Tối 10/11, lãnh đạo trường THCS Hương Giang, đóng ở xã Hương Phố (huyện Hương Khê cũ), cho biết sự việc xảy ra cách đây ba ngày, ở lớp 7C. Nữ sinh đang chơi ở sân trường thì bị một bạn nam dùng thước gỗ dài khoảng 40 cm đánh vào đầu. Trường và công an xã đang xác minh nguyên nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) xác nhận, tại trường vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị bạn nam cùng lớp đánh vào đầu, phải nhập viện.

Theo đó, trong giờ ra chơi vào sáng 7/11, em L.K.L bị bạn nam cùng lớp là B.L (học lớp 7C) dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó nữ sinh về nhà thì có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn.

Gia đình sau đó đã đưa em L. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng về sự việc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Hương Phố đã vào cuộc, xác minh và điều tra vụ việc.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh nhập viện vì bị bạn nam cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu - Ảnh 1
Trường học nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ Báo Dân trí, sáng 11/11, thầy Phan Trọng Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết nhà trường đang phối hợp với Công an xã Hương Phố làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị bạn cùng lớp đánh phải nhập viện điều trị.

Theo xác minh ban đầu, trong giờ ra chơi sáng 7/11, nữ sinh L.K.L. (lớp 7C) đang ở sân trường thì bị bạn học cùng lớp là C.H.B.L. dùng thước gỗ dài khoảng 40cm đánh nhiều lần vào đầu.

Khi về nhà, nữ sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên kể lại sự việc cho người thân. Gia đình sau đó đưa em đến Trung tâm Y tế Hương Khê cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị. Theo người thân, nữ sinh bị bầm tím, sưng tấy đầu và hiện vẫn nằm viện. "Sức khỏe em L. vốn không được ổn định như bạn bè. Sau sự việc, tâm lý em bị ảnh hưởng khiến gia đình rất lo lắng", thầy Hùng cho biết.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp cùng Công an xã Gia Phố mời phụ huynh 2 học sinh lên làm việc. Do nữ sinh L. chưa có kết luận y tế chính thức, nhà trường tạm thời chưa áp dụng hình thức kỷ luật đối với học sinh gây ra vụ việc.

Theo thầy hiệu trưởng, nam sinh C.H.B.L. học lực yếu, trước đó cũng từng gây gổ với bạn bè. Hoàn cảnh của em này khá éo le khi bố mẹ ly hôn, bản thân sống cùng ông bà nội già yếu.

"Do thiếu sự chăm sóc từ gia đình nên tâm lý và hành vi em B.L. có phần bị ảnh hưởng. Ở với ông bà lớn tuổi, việc giáo dục, định hướng cho em cũng gặp nhiều khó khăn. Gia đình từng xin cho nam sinh nghỉ học nhưng nhà trường vẫn cố gắng quan tâm, động viên để em tiếp tục đến lớp", thầy Hùng chia sẻ.

