Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này thì nên tránh xa

Nghệ tây khô được sử dụng rộng rãi như một loại gia vị để nêm và tạo màu cho thực phẩm. Ngoài ra, nghệ tây còn được dùng làm thuốc. Hầu hết nghệ tây được trồng và thu hoạch bằng tay. Phải mất khoảng 36.000 bông hoa nghệ tây để thu hoạch được 500g nhụy hoa. Hơn 200.000 nhụy hoa khô (từ 70.000 bông hoa) cho ra 500g nghệ tây nguyên chất. Vì việc thu hoạch đòi hỏi nhiều nhân công nên nghệ tây được coi là một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới.

Saffron (tên khoa học Crocus sativus), hay còn gọi là nghệ tây là loại cây lâu năm được trồng chủ yếu ở Iran và một số nước khác như Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hy Lạp. Hoa nghệ tây có màu tím nhạt nhưng nhụy hoa có màu đỏ như sợi chỉ.

Sau sinh, cơ thể người phụ nữ chưa hoàn toàn phục hồi, trong khi saffron có tác dụng hoạt huyết. Vì vậy, phụ nữ trong vòng 1 tháng sau sinh được khuyến cáo không nên sử dụng nhụy hoa nghệ tây để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, trẻ dưới 6 tháng tuổi chỉ nên bú sữa mẹ, không cần bổ sung bất kỳ thực phẩm hay đồ uống nào khác. Với trẻ từ 1 tuổi trở lên, nếu sử dụng saffron cần hết sức thận trọng, chỉ dùng 1-2 sợi mỗi ngày, tối đa 2 lần/tuần, chế biến cùng cháo hoặc thức ăn dặm.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp thấp

Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu. Khi dùng với liều cao, saffron có thể làm tim đập nhanh hơn, không phù hợp với người có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp dưới mức bình thường.

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu

Đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm của thai kỳ. Không chỉ riêng saffron mà bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào cũng cần được cân nhắc cẩn trọng và tham vấn ý kiến bác sĩ.

Những điều cần lưu ý khi dùng saffron

Nhụy hoa nghệ tây nhìn chung an toàn cho hầu hết mọi người khi sử dụng liên tục trong tối đa hai tháng. Tuy nhiên, một số cá nhân có thể gặp tác dụng phụ, bao gồm: Khô miệng; Bồn chồn và buồn ngủ; Chóng mặt và đau đầu; Buồn nôn và thay đổi khẩu vị.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng quá 0,1 - 0,2g nghệ tây mỗi ngày, tùy thuộc vào ngưỡng hấp thụ của cơ thể. Nếu bạn gặp các dấu hiệu dùng quá liều nghệ tây như tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt hoặc buồn nôn, hãy ngừng sử dụng nghệ tây và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.