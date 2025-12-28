Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 28/12/2025 11:30

Rau khúc thường được sử dụng để nấu canh, luộc hoặc làm bánh khúc - món ăn gắn liền với đời sống sinh hoạt của nhiều vùng quê. Ít người biết rằng, bên cạnh giá trị ẩm thực, rau khúc còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Rau khúc còn có tên gọi khác là thanh minh thảo, tên khoa học là Gnaphalium Uliginosum. Đây là một loại thực vật thuộc họ Cúc, thân len bao gồm hoa cúc, cỏ phấn hương, cúc tần, cúc vạn thọ và nhiều loài cây khác.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây khúc mọc thành từng cụm đứng với chiều cao từ 20 - 30cm. Toàn thân của cây được bao phủ lớp lông trắng như len. Lá của cây có dạng hình mũi mác với đầu hơi nhọn, mọc so le nhau. Chiều dài của lá rơi vào khoảng 4 - 6cm và rộng từ 0.5 - 0.8cm. Mặt dưới và trên của lá đều được bao phủ bởi lớp lông len, có gân giữa nổi rất rõ. Hoa của rau khúc nở thành cụm tại ngọn thân với các cánh màu vàng nhỏ khoảng 2mm. Quả hình dạng trứng và có các hạch nhỏ. Thông thường, cây sẽ ra hoa kết quả vào khoảng tháng 3 - 5.

Rau khúc ưa thích sống trong môi trường ẩm ướt như ruộng cát, ven đường, mương, hồ nước hay các ruộng ngũ cốc,...

Những lợi ích sức khỏe của rau khúc

Một vài lợi ích điển hình của cây rau khúc gồm có:

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Toàn cây có tác dụng chống viêm, làm se da, diaphore và lợi tiểu.

Rau khúc có thể có tác dụng kích thích tình dục và chống trầm cảm.

Cây khúc được sử dụng cả bên trong và bên ngoài trong điều trị viêm thanh quản, viêm đường hô hấp trên và viêm amidan. Đặc biệt ở Nga loại cây này cũng được sử dụng trong điều trị huyết áp cao.

Cây tốt cho táo bón và bệnh trĩ dưới dạng thuốc xổ điều trị.

Hoa khúc khô được sử dụng như hoa bia để làm gối thảo mộc êm dịu. Rau khúc làm nước súc miệng, dịch truyền rất tốt cho các vết loét trong miệng và cổ họng.

Dùng lá và cành non của cây rau khúc giã nát đắp lên những chỗ đau chỗ sưng của bệnh gút.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng rau khúc

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, rau khúc không phải phù hợp với tất cả mọi người. Một số thành phần trong cây có thể gây dị ứng đối với người có cơ địa mẫn cảm. Vì vậy, khi sử dụng rau khúc làm thuốc, cần lưu ý:

Trước khi dùng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Tuân thủ đúng liều lượng, không tự ý lạm dụng hoặc tự chế thuốc uống.

Người đang mắc bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng cần thông báo với bác sĩ trước khi dùng.

Không nên sử dụng rau khúc cho phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ và người có tiền sử dị ứng với thực vật họ Cúc.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như nổi mẩn, buồn nôn, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa…, cần ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn; nếu bệnh không thuyên giảm, cần đi khám để áp dụng phương pháp điều trị phù hợp; Không tự ý kết hợp rau khúc với thuốc tây để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả điều trị.

Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Rau răm không quá xa lạ với người Việt chúng ta. Không chỉ là loại rau được nhiều người yêu thích, cây rau răm còn có nhiều công dụng chữa bệnh.

