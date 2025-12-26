Cây rau răm chủ yếu mọc ở vùng có khí hậu cận nhiệt và nhiệt đới. Cây ưa thời tiết mát mẻ, đất màu mỡ và ẩm ướt. Nhưng trong điều kiện này thì cây thường hiếm khi ra hoa. Ở Việt Nam, rau răm mọc và được trồng ở khắp nơi. Có thể thu hoạch cây quanh năm để làm rau ăn hàng ngày hoặc dùng để chữa bệnh.

Rau răm thuộc loài thân thảo với chiều cao chỉ từ 15 - 30cm nhưng trong điều kiện lý tưởng, chiều cao có thể lên đến 80cm. Lá cây hình mác, dài 5 - 7 cm và rộng 0,5 - 2 cm, mặt trên lá màu xanh đậm, mặt dưới lá màu đỏ tía. Lá càng có màu đậm thì mùi càng thơm. Hoa cây rau răm có thể mọc riêng lẻ, mọc thành đôi hoặc mọc thành cụm. Hoa có 5 cánh, màu trắng hoặc hồng tía, thường nở vào mùa hè.

Người ta thường dùng lá cây rau răm để tạo hương vị hoặc gia tăng hương vị cho các món ăn như trứng lộn, ốc luộc, gỏi cháo gà, bánh cuốn,… Còn trong Đông y, toàn thân cây được sử dụng để chữa bệnh, có thể là dùng tươi hoặc phơi/ sấy khô rồi dùng.

Chữa các bệnh ngoài da: Nhờ vào đặc tính sát khuẩn mạnh mẽ mà rau răm sẽ làm lành nhanh chóng các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào… Rau răm cũng là một loại thảo mộc có hỗ trợ rất tốt cho việc chăm sóc da. Do tác dụng chống viêm và tiêu độc, được xem là một phương pháp tự nhiên tuyệt vời để loại bỏ mụn nhọt cũng như se khít lỗ chân lông.

Ảnh minh họa: Internet

Rau răm có đặc tính lợi tiểu: Các loại thảo mộc Việt Nam đã được biết đến là có tính chất lợi tiểu, có nghĩa là chúng có xu hướng kích thích đi tiểu. Đặc tính này của rau răm giúp giải độc cơ thể đồng thời làm sạch gan khỏi các chất độc hại khác nhau.

Chữa cảm cúm: Rau răm có thể hỗ trợ điều trị cảm cúm hiệu quả nhờ tính ấm giúp tán hàn giải cảm và làm giảm tình trạng nghẹt mũi ở bệnh nhân cảm cúm, đặc biệt vào những thời điểm giao mùa và kháng khuẩn. Để hỗ trợ điều trị cảm cúm, bạn có thể sử dụng rau răm và gừng đem giã nhỏ rồi chắt lấy nước uống.

Những lưu ý khi sử dụng rau răm

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, rau răm không nên sử dụng tùy tiện hoặc lạm dụng. Việc ăn quá nhiều và kéo dài có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như làm suy giảm tinh khí, giảm chức năng sinh lý, thậm chí ảnh hưởng đến tụy. Đối với phụ nữ, việc dùng rau răm thường xuyên có thể gây rối loạn kinh nguyệt, thậm chí mất kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện chưa có khuyến cáo chính thức về liều lượng sử dụng rau răm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Khi dùng làm thuốc, cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc Đông y hoặc bác sĩ.

Người dân cũng cần lưu ý không nên ăn rau răm hàng ngày, phải rửa sạch trước khi sử dụng. Phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai, đặc biệt là giai đoạn đầu thai kỳ, không nên dùng rau răm. Những người thể trạng yếu, gầy gò, xanh xao hoặc có cơ địa “máu nóng” cũng cần hạn chế sử dụng loại rau này.