Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm Việt Nam là một loại cây thân leo, sống lâu năm, thân thảo, có mùi thơm, cao tới 15 – 30 cm nhưng nó đã được công bố là có thể phát triển cao tới 80 cm trong điều kiện lý tưởng. Cây phát triển tốt nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt, đất màu mỡ vừa phải, có ánh nắng đầy đủ đến bóng râm một phần.

Chữa đầy hơi, chướng bụng: Theo Đông Y, rau răm có vị cay nồng, tính ấm nên có tác dụng tán hàn, tiêu thực, giúp tiêu hoá thức ăn giảm đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, nó hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sản xuất enzym tiêu hóa và tạo điều kiện cho quá trình phân hủy thức ăn.

Chữa cảm cúm: Rau răm có thể hỗ trợ điều trị cảm cúm hiệu quả nhờ tính ấm giúp tán hàn giải cảm và làm giảm tình trạng nghẹt mũi ở bệnh nhân cảm cúm, đặc biệt vào những thời điểm giao mùa và kháng khuẩn. Để hỗ trợ điều trị cảm cúm, bạn có thể sử dụng rau răm và gừng đem giã nhỏ rồi chắt lấy nước uống.

Chữa đau bụng tiêu chảy: Tính ấm trong rau răm còn có tác dụng tiêu chướng, tán hàn, hữu hiệu trong việc hỗ trợ điều trị chứng tiêu chảy do nhiễm lạnh. Để sử dụng, dùng rau răm phơi khô sắc lấy nước cùng các loại thảo dược khác như kinh giới, quế, gừng nướng giúp tăng cường hiệu quả điều trị.

Chữa mụn nhọt: Rau răm từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để điều trị mụn nhọt. Theo quan điểm y học cổ truyền, rau răm có tính ấm, vị cay, có tác dụng kháng viêm tiêu độc và hoạt huyết, từ đó giúp giảm sưng, giảm mụn viêm nhanh chóng. Áp dụng phương pháp này bằng cách nghiền rau răm với muối, đắp lên vết thương và băng lại.

Vì sao rau răm tốt nhưng lại chớ nên ăn nhiều?

Rau răm có đặc trưng là khá cay và hắc nên thường chúng ta không ăn quá thường xuyên, thường chỉ kết hợp với một số món ăn. Các thầy thuốc cũng khuyến cáo, mặc dù lành tính, có nhiều công dụng nhưng vì có tính cay tán nên ăn nhiều rau răm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới khí huyết và làm giảm tinh khí. Ăn nhiều rau răm khiến cả nam giới và nữ giới giảm ham muốn tình dục, ảnh hưởng tới sinh sản.

Phụ nữ ăn nhiều rau răm cũng dễ bị rong kinh, kinh nguyệt không đều nên không tính được ngày rụng trứng, xác suất thụ thai thấp. Khi mang thai, đặc biệt ở 3 tháng đầu có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Do vậy, chị em tuyệt đối không nên rau răm trong thời kỳ kinh nguyệt, hạn chế khi mang thai. Ngoài ra, người đang ốm, người gầy và xanh xao không nên sử dụng rau răm.