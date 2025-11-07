Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Sống khỏe 07/11/2025 11:45

Trong ẩm thực, rau răm có tinh dầu mùi thơm đặc trưng dễ chịu, kích thích tiêu hóa, tăng thêm hương vị món ăn. Không những vậy, loại rau này còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng.

Rau răm Việt Nam là một loại cây thân leo, sống lâu năm, thân thảo, có mùi thơm, cao tới 15 – 30 cm nhưng nó đã được công bố là có thể phát triển cao tới 80 cm trong điều kiện lý tưởng. Cây phát triển tốt nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt, đất màu mỡ vừa phải, có ánh nắng đầy đủ đến bóng râm một phần.

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau răm đối với sức khỏe 

Chữa cảm cúm: Rau răm có thể hỗ trợ điều trị cảm cúm hiệu quả nhờ tính ấm giúp tán hàn giải cảm và làm giảm tình trạng nghẹt mũi ở bệnh nhân cảm cúm, đặc biệt vào những thời điểm giao mùa và kháng khuẩn. Để hỗ trợ điều trị cảm cúm, bạn có thể sử dụng rau răm và gừng đem giã nhỏ rồi chắt lấy nước uống.

Chữa đầy hơi, chướng bụng: Theo Đông Y, rau răm có vị cay nồng, tính ấm nên có tác dụng tán hàn, tiêu thực, giúp tiêu hoá thức ăn giảm đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, nó hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sản xuất enzym tiêu hóa và tạo điều kiện cho quá trình phân hủy thức ăn.

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau bụng tiêu chảy: Tính ấm trong rau răm còn có tác dụng tiêu chướng, tán hàn, hữu hiệu trong việc hỗ trợ điều trị chứng tiêu chảy do nhiễm lạnh. Để sử dụng, dùng rau răm phơi khô sắc lấy nước cùng các loại thảo dược khác như kinh giới, quế, gừng nướng giúp tăng cường hiệu quả điều trị.

Chữa mụn nhọt: Rau răm từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để điều trị mụn nhọt. Theo quan điểm y học cổ truyền, rau răm có tính ấm, vị cay, có tác dụng kháng viêm tiêu độc và hoạt huyết, từ đó giúp giảm sưng, giảm mụn viêm nhanh chóng. Áp dụng phương pháp này bằng cách nghiền rau răm với muối, đắp lên vết thương và băng lại.

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao rau răm tốt nhưng lại chớ nên ăn nhiều?

Rau răm có đặc trưng là khá cay và hắc nên thường chúng ta không ăn quá thường xuyên, thường chỉ kết hợp với một số món ăn. Các thầy thuốc cũng khuyến cáo, mặc dù lành tính, có nhiều công dụng nhưng vì có tính cay tán nên ăn nhiều rau răm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới khí huyết và làm giảm tinh khí. Ăn nhiều rau răm khiến cả nam giới và nữ giới giảm ham muốn tình dục, ảnh hưởng tới sinh sản.

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ăn nhiều rau răm cũng dễ bị rong kinh, kinh nguyệt không đều nên không tính được ngày rụng trứng, xác suất thụ thai thấp. Khi mang thai, đặc biệt ở 3 tháng đầu có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Do vậy, chị em tuyệt đối không nên rau răm trong thời kỳ kinh nguyệt, hạn chế khi mang thai. Ngoài ra, người đang ốm, người gầy và xanh xao không nên sử dụng rau răm.

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Rau mùi là loại thảo mộc quen thuộc trong nhiều món ăn như súp, salad hay các món Á - Âu. Không chỉ làm tăng hương vị, rau mùi còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hạ đường huyết, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tim mạch.

Xem thêm
Từ khóa:   rau răm công dụng của rau răm lưu ý khi ăn rau răm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Video 46 phút trước
Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sao quốc tế 49 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Sống khỏe 1 giờ 31 phút trước
Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe