Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 24/12/2025 05:30

Quả chanh có chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, và là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất. Toàn bộ trái cây từ vỏ đến cùi của quả chanh đều tốt cho bạn.

Quả chanh và những công dụng tuyệt vời của nó có thể nhiều người còn chưa biết rõ. Và có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tất cả các bộ phận của quả chanh, từ vỏ, cùi, nước cốt đến hạt đều có những công dụng riêng với sức khỏe.

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh có những vitamin nào?

Vitamin C - thành phần nổi bật nhất

Nhắc đến chanh, không thể không nhắc tới vitamin C. Trung bình, mỗi quả chanh cung cấp khoảng 30-50 mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Vitamin C trong chanh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Vitamin nhóm B

Bên cạnh vitamin C, chanh còn chứa một số vitamin nhóm B quan trọng, gồm: Vitamin B6 (pyridoxine): Hỗ trợ hoạt động của não bộ, tăng cường trí nhớ, tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate.

Vitamin B9 (folate): Giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi; đồng thời giúp giảm nồng độ homocysteine, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B1 (thiamine): Giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, đảm bảo hoạt động bình thường của các tế bào trong cơ thể.

Vitamin A: Mặc dù hàm lượng không cao, chanh vẫn cung cấp một lượng nhỏ vitamin A, góp phần duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời hỗ trợ bảo vệ làn da và hạn chế tình trạng mụn trứng cá.

Công dụng của quả chanh đối với sức khỏe 

Chanh chứa rất nhiều vitamin và các loại khoáng chất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 6 công dụng nổi bật khi ăn chanh mà bạn nên biết. 

Tăng khả năng miễn dịch: Chanh tươi chứa nhiều vitamin C giúp tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, giảm các bệnh như cảm cúm, nóng sốt thông thường. 

Giảm cân: Chất xơ trong chanh có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn, từ đó giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Cảm giác no lâu hơn có thể giúp bạn ăn ít hơn và kiểm soát cân nặng. 

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngăn ngừa sỏi thận: Nghiên cứu cho thấy rằng, chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate trong nước tiểu với axit citric có trong quả chanh.  

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Ăn chanh giúp cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như flavonoids và carotenoids. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và vi khuẩn, giúp duy trì sức khỏe của mạch máu và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng: Các nhà nghiên cứu đã cho thấy, vỏ chanh chứa những hợp chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng phổ biến. Ăn chanh cũng có tác dụng làm trắng răng, cải thiện tình trạng hôi miệng. 

Lưu ý khi dùng chanh

Quả chanh chứa hàm lượng lớn axit do đó nếu uống nước chanh khi đang đói sẽ làm hại trực tiếp đến đường tiêu hóa của bạn. Vì vậy, bạn nên uống nước chanh sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút.

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ axit trong chanh khá mạnh vì vậy việc uống trực tiếp rất nguy hiểm cho hệ tiêu hóa. Để đảm bảo an toàn khi uống, bạn nên pha loãng nước cốt chanh với nước theo tỷ lệ 1 quả chanh cho 1 lít nước.

Bạn cũng không nên uống nước chanh cùng với thuốc vì chanh rất giàu hợp chất flavonoid. Chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa ở gan và khiến liều thuốc thông thường trở thành liều gây độc.

Ngoài ra, nước chanh cũng có thể ngăn cản thuốc hấp thu vào máu, từ đó gây giảm hiệu quả điều trị của thuốc.

Quả chanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không nên lạm dụng sử dụng quá nhiều có thể làm mòn men răng gây sâu răng, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày...

Uống nước chanh ấm mỗi buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước chanh ấm mỗi buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Nước chanh ấm là thức uống buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nhiều người lãng quên.

Xem thêm
Từ khóa:   chanh công dụng của quả chanh sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Rau cải xoong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được loại rau này

Rau cải xoong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được loại rau này

Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống nước chanh ấm mỗi buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước chanh ấm mỗi buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?