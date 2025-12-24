Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Chanh có những vitamin nào?

Quả chanh và những công dụng tuyệt vời của nó có thể nhiều người còn chưa biết rõ. Và có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tất cả các bộ phận của quả chanh, từ vỏ, cùi, nước cốt đến hạt đều có những công dụng riêng với sức khỏe.

Nhắc đến chanh, không thể không nhắc tới vitamin C. Trung bình, mỗi quả chanh cung cấp khoảng 30-50 mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Vitamin C trong chanh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Vitamin nhóm B

Bên cạnh vitamin C, chanh còn chứa một số vitamin nhóm B quan trọng, gồm: Vitamin B6 (pyridoxine): Hỗ trợ hoạt động của não bộ, tăng cường trí nhớ, tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate.

Vitamin B9 (folate): Giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi; đồng thời giúp giảm nồng độ homocysteine, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B1 (thiamine): Giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, đảm bảo hoạt động bình thường của các tế bào trong cơ thể.

Vitamin A: Mặc dù hàm lượng không cao, chanh vẫn cung cấp một lượng nhỏ vitamin A, góp phần duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời hỗ trợ bảo vệ làn da và hạn chế tình trạng mụn trứng cá.

Công dụng của quả chanh đối với sức khỏe

Chanh chứa rất nhiều vitamin và các loại khoáng chất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 6 công dụng nổi bật khi ăn chanh mà bạn nên biết.

Tăng khả năng miễn dịch: Chanh tươi chứa nhiều vitamin C giúp tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, giảm các bệnh như cảm cúm, nóng sốt thông thường.

Giảm cân: Chất xơ trong chanh có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn, từ đó giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Cảm giác no lâu hơn có thể giúp bạn ăn ít hơn và kiểm soát cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa sỏi thận: Nghiên cứu cho thấy rằng, chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate trong nước tiểu với axit citric có trong quả chanh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Ăn chanh giúp cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như flavonoids và carotenoids. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và vi khuẩn, giúp duy trì sức khỏe của mạch máu và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng: Các nhà nghiên cứu đã cho thấy, vỏ chanh chứa những hợp chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng phổ biến. Ăn chanh cũng có tác dụng làm trắng răng, cải thiện tình trạng hôi miệng.

Lưu ý khi dùng chanh

Quả chanh chứa hàm lượng lớn axit do đó nếu uống nước chanh khi đang đói sẽ làm hại trực tiếp đến đường tiêu hóa của bạn. Vì vậy, bạn nên uống nước chanh sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ axit trong chanh khá mạnh vì vậy việc uống trực tiếp rất nguy hiểm cho hệ tiêu hóa. Để đảm bảo an toàn khi uống, bạn nên pha loãng nước cốt chanh với nước theo tỷ lệ 1 quả chanh cho 1 lít nước.

Bạn cũng không nên uống nước chanh cùng với thuốc vì chanh rất giàu hợp chất flavonoid. Chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa ở gan và khiến liều thuốc thông thường trở thành liều gây độc.

Ngoài ra, nước chanh cũng có thể ngăn cản thuốc hấp thu vào máu, từ đó gây giảm hiệu quả điều trị của thuốc.

Quả chanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không nên lạm dụng sử dụng quá nhiều có thể làm mòn men răng gây sâu răng, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày...