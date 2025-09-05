Mỗi sáng uống 1 ly nước mật ong chanh, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

05/09/2025

Uống nước chanh với mật ong vào buổi sáng là một thói quen lành mạnh, rất tốt cho sức khỏe. Vậy những lợi ích từ thức uống này là gì?

Chanh và mật ong từ lâu được xem là “cặp đôi hoàn hảo” trong các loại thức uống tốt cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, hỗn hợp này không chỉ giúp tăng cường đề kháng, đào thải độc tố mà còn hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tinh thần.

Mỗi sáng uống 1 ly nước mật ong chanh, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy đừng vội ăn sáng trước mà hãy pha một cốc mật ong chanh để uống sau một thời gian bạn sẽ thấy những công dụng tuyệt vời của nó đem lại. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của nước mật ong chanh:

Làm sạch da

Các tinh chất trong quả chanh giúp kiểm soát dầu thừa giúp làm sạch da. Sau một thời gian kiên trì sử dụng bạn sẽ có một làn da sáng hơn và khỏe mạnh hơn.

Giảm cân

Đây cũng là cách giảm cân hiệu quả nhưng lại không tốn kiếm quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn.

Mỗi sáng uống 1 ly nước mật ong chanh, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tiêu hóa

Chanh và mật ong kết hợp với nhau sẽ giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi dạ dày và thanh lọc cơ thể. Nếu bạn ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ vào ngày hôm trước hoặc ăn quá muộn hay sau một đêm dài cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng vì vậy sau khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy uể oải và mất tinh thần với một cốc mật ong chanh sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới. Sẽ cung cấp cho bạn thêm một nguồn năng lượng tích cực để học tập cũng như làm việc.

Tốt cho hệ hô hấp

Khi trời bắt đầu trở lạnh, mật ong chanh được nhiều người sử dụng như một bài thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa các bệnh như cảm cúm, viêm họng, ho. Nó sẽ giúp chúng ta làm ấm họng và giảm cảm giác đau buốt. Nếu uống đều đặn hằng ngày các triệu chứng đau rát cũng sẽ giảm.

Mỗi sáng uống 1 ly nước mật ong chanh, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn giúp bạn có một hơi thở thật thơm mát. Mật ong chanh cũng được xem như là một loại nước súc miệng có khả năng diệt chết các vi khuẩn có hại ở trong khoang miệng.

Dùng nước chanh mật ong sao cho đúng?

Để hạn chế được những tác hại của nước chanh mật ong thì việc sử dụng đúng cách cũng cần được lưu ý:

Người có tiền sử mắc các bệnh lý về dạ dày hoặc đái tháo đường nên thăm khám và tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bảo quản mật ong trong bình thuỷ tinh, đậy kín nắp, sử dụng chanh tươi. Như vậy sẽ đảm bảo được chất lượng của nước chanh mật ong.

Mỗi sáng uống 1 ly nước mật ong chanh, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên pha nước chanh mật ong quá ngọt hay quá chua, pha theo tỷ lệ 1 thìa mật ong và một thìa nước chanh vào 400 - 500ml nước.

Thời gian thích hợp để uống nước chanh mật ong: Sau khi ngủ dậy hoặc sau các bữa ăn 15 - 20 phút. Nếu bạn muốn sử dụng chanh mật ong cho mục đích giảm cân an toàn nên uống sau khi ăn và pha với nước vừa ấm hoặc nguội.

