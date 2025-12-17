Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 17/12/2025 03:45

3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi. Nhờ tinh thần lạc quan, tích cực và khả năng ứng biến linh hoạt mà con giáp này có thể xử lý các vấn đề phát sinh bất ngờ một cách dễ dàng. Cộng với sự nâng đỡ của quý nhân mà đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng rộng mở hơn.‏

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng hài hòa viên mãn. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy luôn nhận được sự ủng hộ từ người thân, họ hàng. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ đào hoa vượng.

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Bản lĩnh và kinh nghiệm giúp bạn vượt qua các khó khăn trước mắt một cách ngoạn mục. Nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng đem lại cho bản mệnh cuộc sống đáng mơ ước.

Người đã có gia đình có thể yên tâm theo đuổi đam mê vì có nửa kia đồng hành và hiểu bạn muốn gì. Tuy vậy, đừng quá mải mê với công việc mà quên mất việc không kém phần quan trọng, đó là bồi dưỡng tình cảm gia đình mỗi ngày.

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho người tuổi Dậu cảm hứng sáng tạo bất tận. Bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường quan lộ. Con giáp này cần tránh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc.‏ Ngoài khoản thu nhập chính thì bản mệnh còn nhận được nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tài chính trong ngày.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hạnh phúc an vui. Các cặp đôi đang có khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng bên nhau. Người độc thân cũng tìm được người ưng ý nhờ sự chân thành, cởi mở của mình.

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Có thai nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, vô tình mở ga trải giường tôi vội vàng đề nghị ly hôn trong nước mắt

Có thai nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, vô tình mở ga trải giường tôi vội vàng đề nghị ly hôn trong nước mắt

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sau 3 năm biến mất, nhân tình của chồng đột ngột trở lại, tôi 'điếng người' chứng kiến cảnh tượng trong căn nhà thuê của cô ấy

Sau 3 năm biến mất, nhân tình của chồng đột ngột trở lại, tôi 'điếng người' chứng kiến cảnh tượng trong căn nhà thuê của cô ấy

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Tôi 'chết đứng' nhìn vợ bế đứa con riêng của mình với nhân tình quá cố, câu nói của cô ấy sau đó làm tôi 'hóa đá' vì hổ thẹn

Tôi 'chết đứng' nhìn vợ bế đứa con riêng của mình với nhân tình quá cố, câu nói của cô ấy sau đó làm tôi 'hóa đá' vì hổ thẹn

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Chấp nhận lấy chồng u50, đêm tân hôn bố mẹ chồng đập cửa liên hồi, sự thật bên trong khiến cả nhà 'đỏ mặt tía tai'

Chấp nhận lấy chồng u50, đêm tân hôn bố mẹ chồng đập cửa liên hồi, sự thật bên trong khiến cả nhà 'đỏ mặt tía tai'

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Ngày tái hôn, nghe 'tiếng khóc xé lòng' và tiếng đập cửa dồn dập, tôi 'chết lặng' chỉ muốn chạy ngay về nhà

Ngày tái hôn, nghe 'tiếng khóc xé lòng' và tiếng đập cửa dồn dập, tôi 'chết lặng' chỉ muốn chạy ngay về nhà

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Đêm cuối trước khi ly hôn, ngỡ vợ đã ngủ chồng khẽ 'thì thầm' một câu, tôi oà khóc nức nở rồi ôm chặt lấy anh không buông

Đêm cuối trước khi ly hôn, ngỡ vợ đã ngủ chồng khẽ 'thì thầm' một câu, tôi oà khóc nức nở rồi ôm chặt lấy anh không buông

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Chồng mời tận 3 người yêu cũ đi đám cưới khiến tôi giận tái mặt, đến lúc bóc quà, cả hai vợ chồng 'câm lặng' nhìn nhau vì thứ bên trong

Chồng mời tận 3 người yêu cũ đi đám cưới khiến tôi giận tái mặt, đến lúc bóc quà, cả hai vợ chồng 'câm lặng' nhìn nhau vì thứ bên trong

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Sau hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Sau đêm nay, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Sau đêm nay, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Sau ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Sau ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/12/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/12/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông