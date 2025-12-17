Bàng hoàng bé gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt kẹp tóc kim loại

Ngày 16/12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 6 tuổi trú xã Sơn Tịnh nhập viện do nuốt phải dị vật là kẹp tóc bằng kim loại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 6 tuổi trú xã Sơn Tịnh nhập viện do nuốt phải dị vật là kẹp tóc bằng kim loại.

Người nhà cho hay, sau khi ăn trưa tại trường, bé đi ngủ và có ngậm kẹp tóc trong miệng chơi rồi vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, bé đã báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong ổ bụng, ở ngang mức đốt sống. Bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Dị vật là chiếc kẹp tóc dài 7cm được các bác sĩ gắp ra ngoài

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chia sẻ, quá trình can thiệp nội soi gặp nhiều khó khăn do trong dạ dày bệnh nhi còn nhiều thức ăn.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, ê-kíp đã gắp thành công chiếc kẹp tóc dài khoảng 7cm ra khỏi dạ dày, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi. Hiện tại bé đang được theo dõi sức khỏe sau nội soi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, những dị vật sắc nhọn như kim, kẹp tóc, ghim… nếu trôi xuống đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì có thể gây thủng, chảy máu hoặc nhiễm trùng nặng. Khi trẻ vô tình nuốt phải dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để can thiệp kịp thời.

