Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Sao quốc tế 16/12/2025 12:35

Không chỉ gây chú ý vì nội dung, phim còn vô tình trở thành “bước ngoặt hình ảnh” của Trần Nghiên Hy trong mắt cư dân mạng Trung Quốc.

Nội dung "Ngắm bắn hồ điệp" xoay quanh một mối tình “chị - em” nhiều trắc trở, với những hiểu lầm, tổn thương và khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua. Mô-típ này không hề mới, thậm chí khá quen thuộc với khán giả yêu phim tình cảm.

Tuy nhiên, điểm khiến bộ phim được chú ý lại nằm ở cách hai nhân vật chính tương tác và tạo cảm xúc cho người xem.

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry' - Ảnh 1

Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ chênh nhau tới 19 tuổi ngoài đời. Trên màn ảnh, Trần Nghiên Hy khó tránh khỏi việc để lộ nét trưởng thành, thậm chí có phần già dặn hơn bạn diễn. Dù vậy, điều bất ngờ là cả hai vẫn tạo được cảm giác của một cặp đôi thực sự. Ánh mắt, cử chỉ và nhịp cảm xúc giữa họ đủ thuyết phục để khán giả tin vào câu chuyện tình yêu mà bộ phim kể lại. Chính sự “ăn ý” này đã bù đắp cho những hạn chế về kịch bản và kinh phí sản xuất.

Không chỉ gây chú ý vì nội dung, phim còn vô tình trở thành “bước ngoặt hình ảnh” của Trần Nghiên Hy trong mắt cư dân mạng Trung Quốc. Trước đó, khi thông tin ly hôn giữa cô và Trần Hiểu rộ lên hồi đầu năm, nữ diễn viên là người hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề. Nhiều bình luận ác ý đổ lỗi cho cô là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, thậm chí gán cho Trần Nghiên Hy những suy đoán tiêu cực về tính cách và đời sống riêng.

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry' - Ảnh 2

Thế nhưng, khi "Ngắm bắn hồ điệp" bất ngờ nổi tiếng, khán giả bắt đầu nhìn lại Trần Nghiên Hy một cách công bằng hơn. Nhiều video cũ của nữ diễn viên được “đào lại”, cho thấy cô luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng đồng nghiệp và đặc biệt có mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ nữ xung quanh.

Có lẽ chính Trần Nghiên Hy cũng không ngờ, một bộ phim được xếp vào hàng sản xuất tầm trung như "Ngắm bắn hồ điệp" lại có thể tạo ra hiệu ứng dư luận mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ giúp bộ phim “lội ngược dòng” về độ chú ý, tác phẩm còn vô tình mang đến cho nữ diễn viên một cơ hội hiếm hoi để được nhìn nhận lại sau nhiều ồn ào đời tư.

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đang gây chú ý với bộ phim truyền hình “Thư kích hồ điệp” - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trần Hiểu.

