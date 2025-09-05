Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Tiểu Cá Heo sinh năm 2017 - con gái của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện nay. Cặp sao hàng đầu rất thoải mái trong việc chia sẻ về quá trình trưởng thành của con, nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt của Tiểu Cá Heo.

Mới đây, Trần Nghiên Hy gây chú ý khi chia sẻ về dung mạo của con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Cụ thể, trong tập mới nhất của show truyền hình Mao Tuyết Uông, Trần Nghiên Hy tiết lộ Tiểu Cá Heo có diện mạo xinh xắn đến choáng ngợp, thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Nàng "Tiểu Long Nữ" cho biết con trai cô - bé Tiểu Tinh Tinh (9 tuổi) và Tiểu Cá Heo chơi chung với nhau từ lúc mới lên 1 tháng tuổi đến hiện tại.

Do đó, Trần Nghiên Hy bày tỏ nguyện vọng được trở thành thông gia với nhà Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như trong tương lai. 

"Con gái của chị Như và anh Hoa đẹp lắm. Con trai Tiểu Tinh Tinh của tôi và bé Tiểu Cá Heo là thanh mai trúc mã. Tôi rất muốn bé trở thành con dâu tương lai của tôi", nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khen ngợi ái nữ nhà Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. 

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2

Chia sẻ của Trần Nghiên Hy về con gái của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa gây bão MXH. Theo cư dân mạng, có cha mẹ đều là tượng đài nhan sắc ở showbiz Trung Quốc, Tiểu Cá Heo khó mà không xinh đẹp.

Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy hình ảnh rõ mặt của ái nữ nhà cặp sao hàng đầu Cbiz. 

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3

Là con của cặp sao nổi đình nổi đám, Tiểu Cá Heo có cuộc sống nhung lụa từ khi chào đời. Lâm Tâm Như từng gây xôn xao khi để lộ hình ảnh cho con ăn cháo vi cá mập trong chiếc bát mạ vàng.

Từ năm lên 3 tuổi, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã sở hữu bộ trang sức kim cương, có giá 61 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng). Đây là gia tài nữ trang nàng "Hạ Tử Vy" tặng con gái để làm của hồi môn. Vợ chồng người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cho biết mỗi năm đều sẽ tặng con 1 món trang sức đắt giá cho cho đến khi Tiểu Cá Heo tròn 18 tuổi. 

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa mới đây tham gia concert của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan (Trung Quốc).

