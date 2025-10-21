Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Đời sống 21/10/2025 13:47

Ngày 21/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt một nữ tài xế vi phạm nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông.

Khoảng 22h ngày 1/9, trong lúc tuần tra, tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92A-563.xx do một nữ tài xế điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

 

Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Khi đến đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lực lượng cảnh sát giao thông chặn ô tô lại. Ngồi trong xe, nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác.

Lúc này nữ tài xế ngồi trên ghế lái lấy một bong bóng ra hít trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân.

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT - Ảnh 1
Chị T. ngồi trên ô tô hít bóng cười - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, quá trình xác minh, lực lượng công an xác định nữ tài xế tên Đ.K.T. (SN 1994, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Quả bóng mà chị T. sử dụng được giám định là bóng cười (khí N2O).

Cơ quan chức năng xác định nữ tài xế vi phạm các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe. Với các lỗi này, nữ tài xế T. bị xử phạt 38 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt chủ ô tô mang biển kiểm soát 92A-563.xx số tiền 29 triệu đồng, về lỗi để cho người không đủ điều kiện điều khiển ô tô.

Với hành vi tàng trữ bóng cười, mới đây Công an phường Ngũ Hành Sơn có thông báo gửi đến UBND và Công an phường Điện Bàn Đông (nơi chị T. cư trú) về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với T. về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Qua kiểm tra trên ô tô do chị T. điều khiển, Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 bình khí cười (khí N2O).

Nữ tài xế T. khai nhận mua số khí bình cười với một người bạn (không rõ lai lịch) giá 4 triệu đồng tại một quán bar ở đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về sử dụng.

Cơ quan công an có đủ cơ sở xác định chị T. có hành vi tàng trữ hàng cấm và ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng.

