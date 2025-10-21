Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Khi đang điều tiết giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ bị tài xế Lê Thành Công tông trực diện, hất lên capo rồi chạy khoảng 30 m, chiều 20/10.

Theo thông tin từ VOV, sáng 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết một tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đã tông trực diện vào một thiếu tá công an, hất nạn nhân lên capo.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 20/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào cán bộ CSGT và hất người này lên capo, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Cán bộ CSGT trên nắp capo xe ô tô - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, chiếc xe chỉ di chuyển được khoảng 30m thì gặp ùn tắc giao thông và không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú tại phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực? Liên quan đến vụ em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong, nhiều độc giả và dư luận nhận định rằng có thể giữa hai em này đã tồn tại mâu thuẫn từ trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-tai-xe-lai-o-to-hat-thieu-ta-csgt-len-capo-khoang-30m-744524.html