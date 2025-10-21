Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Đời sống 21/10/2025 05:20

Tối 20/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối 20/10, Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một công nhân (nam) tử vong gần Bệnh viện 1.500 giường.

Cụ thể, khoảng 17 giờ cùng ngày, công nhân tên B.V.Q (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang làm việc dưới hố công trình ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TP HCM thì bất ngờ phần đất ở trên miệng hố trượt xuống vùi lấp.

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động cách công trình Bệnh viện 1.500 giường vài m - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VnExpress, ông Bùi Văn Quyết, quê Đồng Nai không kịp trèo lên và bị đất cát vùi lấp. "Đồng nghiệp phía trên cố gắng dùng cuốc xẻng đào cứu bạn nhưng do lượng đất quá lớn nên không thể", một nhân chứng kể.

Máy múc được điều đến tiếp cận hiện trường nhưng không gian hẹp khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Khoảng 30 phút sau, ông Quyết được đưa lên khỏi hố song đã tử vong.

Tại hiện trường, hố ga không có rào chắn, gia cố taluy. Lúc xảy ra sự cố trời không mưa. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng thi công công trình. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

