Máy bay chở 140 người đột ngột bị nứt kính gió ở độ cao 11.000m

"Chuyến bay mang số hiệu 1093 của United Airlines hạ cánh an toàn tại thành phố Salt Lake hôm 15/10 để xử lý hư hại trên kính chắn gió nhiều lớp. Chúng tôi đã sắp xếp một máy bay khác đưa hành khách tới Los Angeles sau đó. Đội ngũ bảo trì đang làm việc để đưa máy bay hoạt động trở lại", đại diện hãng hàng không United Airlines xác nhận ngày 19/10.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Hill, giới chức Mỹ xác nhận máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng United Airlines phải hạ cánh khẩn xuống thành phố Salt Lake do nứt kính chắn gió trên không.

Sự cố nứt kính chắn gió xảy ra với máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không United Airlines khởi hành từ Denver, dự kiến tới sân bay quốc tế Los Angeles. Theo hãng hàng không, thời điểm chuyến bay gặp sự cố có khoảng 134 hành khách và 6 thành viên tổ bay.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) hôm 19/10 cũng xác nhận đang điều tra về sự việc, cho biết rằng "kính chắn gió bị nứt của một chiếc Boeing 737-8 đang được gửi tới các phòng kiểm nghiệm của NTSB để kiểm tra". Cơ quan này nói thêm đang thu thập dữ liệu radar, thời tiết và thiết bị ghi âm buồng lái.

Giới chức Mỹ không phản hồi câu hỏi về việc liệu có người bị thương trên chuyến bay hay không. Một số hình ảnh chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng cho thấy một phi công với vài vết thương trên cánh tay, dường như bị mảnh kính cứa vào, hay tấm kính chắn gió bị hư hại ở góc phía trên.

United Airlines không xác nhận thông tin này, nhưng nhấn mạnh kính chắn gió máy bay được thiết kế để có thể hoạt động an toàn trong trường hợp bất cứ lớp nào của nó bị hư hại.

Theo thông tin từ báo Lao Động, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh dường như cho thấy kính chắn gió bị vỡ, mảnh thủy tinh văng khắp buồng lái và cánh tay cơ trưởng dính máu.

Trên thân máy bay cũng xuất hiện các vết cháy, làm dấy lên suy đoán rằng máy bay có thể đã bị va phải rác không gian hoặc một mảnh thiên thạch nhỏ.

Theo hãng hàng không, hành khách trên chuyến bay ban đầu đã được chuyển sang một máy bay khác và “đội bảo dưỡng của hãng đang làm việc để đưa máy bay trở lại khai thác”.

Sau khi sự cố xảy ra, United Airlines đã điều một chiếc Boeing 737 Max để thay thế và nó đã hạ cánh tại Los Angeles lúc 13h12 phút (giờ địa phương), chậm khoảng 5 tiếng rưỡi so với lịch trình.

Trong khi đó, chiếc máy bay gặp sự cố đã được đưa đến sân bay Chicago Rockford vào ngày 19.10. Cơ sở bảo dưỡng tại đây trước đó cho biết họ thường thực hiện các công việc kỹ thuật cho đội bay 737 của United Airlines.