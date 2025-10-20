Vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư River Gate trên đường Bến Vân Đồn, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 20/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn hộ chung cư River Gate trên đường Bến Vân Đồn, TP.HCM, khiến nhiều cư dân hoảng loạn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang phối hợp khống chế ngọn lửa.

Cụ thể, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 27. Khói đen nhanh chóng bao trùm hành lang, nhiều người dân trong chung cư hốt hoảng tìm cách thoát ra ngoài.

Cháy chung cư cao tầng ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ khác.

Người dân hoảng loạn chứng kiến vụ cháy chung cư RiverGate - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, chị Nguyễn Thị Thắm (cư dân tầng 13) cho biết, khi đang đi thang máy thì chuông báo cháy bất ngờ vang lên. “Mọi người hoảng loạn chạy xuống bằng thang bộ, khói mù mịt, có người phải bế con nhỏ chen chúc giữa dòng người di tản,” chị Thắm kể.

Đến khoảng 16h10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

