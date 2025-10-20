Cưới người đáng tuổi chú để trả nợ 600 triệu, cô dâu chết lặng trước màn 'lộ mặt' không thể ngờ

Tâm sự 20/10/2025 17:30

Trước khi lấy chồng Lý còn nghe cô họ hàng nói: “Sao con dại thế, nghe đâu vợ cũ của ông Thức đó bị chồng bức chết đấy”. Nhưng lại có người quen khác nói với cô: “Chú Thức ấy chẳng xấu tính gì đâu, lần nào cũng gửi tiền từ thiện để xây trường cho tụi nhỏ”.

Ngày cưới của mình, Lý không nở được một nụ cười. Hỏi sao không buồn cho được khi cô lấy chồng chỉ để trả ơn sinh thành cho cha mẹ.

Thời gian nửa năm gần đây, gia đình Lý khốn đốn vì bố làm ăn thua lỗ, mẹ cô thì mắc  bệnh ung thư giai đoạn đầu. Tiền bạc trong nhà cõng nhau ra đi dần dần, thậm chí gia đình cô phải bán nhà rồi ở thuê. Chưa kể, cô nghe nói bố cô nợ một người tên Thức 600 triệu. Quả thật giờ gia đình cô đã trụ không nổi, mẹ cô còn cần tiền để trị bệnh. Cô nghe bác sĩ nói giai đoạn đầu ung thư nếu chịu khó chữa thì có cơ hội sống khá cao.

Rồi Lý nghe đâu chủ nợ tên Thức kia mất vợ từ lâu, giờ muốn tìm người phù hợp để đi thêm bước nữa. Thấy thế cô liền nói với bố mẹ gả mình đi để trừ nợ. Cô chẳng trách bố mẹ nửa lời, chỉ nguyện ý muốn lấy chồng để báo hiếu. Vậy là Lý lên xe hoa về nhà chồng.

Trước khi lấy chồng Lý còn nghe cô họ hàng nói: “Sao con dại thế, nghe đâu vợ cũ của ông Thức đó bị chồng bức chết đấy”. Nhưng lại có người quen khác nói với cô: “Chú Thức ấy chẳng xấu tính gì đâu, lần nào cũng gửi tiền từ thiện để xây trường cho tụi nhỏ”.

Lý nghe cũng không biết tin lời ai, chồng cô thì cứ im im chẳng nói năng gì. Đến đêm tân hôn, cô vẫn khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu. Bỗng chốc tủi thân ập đến, cô rơi nước mắt lúc nào không hay, cũng chẳng để ý Thức đang chè chén ở ngoài.

Giây phút động phòng cũng đến, Lý cứ nghĩ Thức sẽ say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ khi đi vào.

Thức nhìn thấy Lý lúng túng ngồi sát vào tường. Thấy vợ khép nép sợ sệt như thế, Thức nhẹ giọng: 

Cưới người đáng tuổi chú để trả nợ 600 triệu, cô dâu chết lặng trước màn 'lộ mặt' không thể ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi có làm gì em đâu, sao sợ tôi thế? Giờ em là vợ tôi thì nhà này là của em, sống thoải mái đi”.

Nghe chồng nói thế Lý thở phào nhẹ nhõm. Trước kia vì Thức là chỗ quen biết của cha mẹ nên cô mới gọi bằng chú, nhưng anh cũng chỉ hơn cô 10 tuổi. Dù sao thì cũng đã thành vợ chồng, Lý phải làm tròn trách nhiệm của mình.

11 giờ đêm đó, Lý rụt rè ngồi trên giường, chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn ngọt ngào, nồng cháy. Thức nhìn vợ rồi nói:

“Em thả lỏng đi, tôi không làm gì em tối nay đâu. Người ta yêu trước rồi cưới, tôi với em thì ngược lại thôi. Em là vợ tôi thì tôi sẽ không làm em khó xử hay thiệt thòi, hiểu không?”.

Rồi Lý nghe chất giọng đều đều của Thức kể một câu chuyện sau đó. Hóa ra vợ của Thức ngày trước mắc bệnh tim nhưng vẫn cố sinh cho anh một đứa con. Sức khỏe không tốt, cô ấy sẩy thai mấy lần. Đến lần mang thai cuối cùng thì bị suy tim mà cả hai mẹ con cùng mất. Vì thế mà anh mới mang tiếng bức chết vợ.

“Tôi biết em từ lúc em mới học cấp 3, cũng là tôi để ý em trước. Bố em thấy tôi hay nhìn em nên mới thúc tôi làm quen với em. Tôi biết em thấy miễn cưỡng khi lấy chồng lớn tuổi lại từng có vợ như tôi. Nhưng em hãy tin tôi, tôi sẽ để em thấy mình đã chọn đúng người”. Nói rồi, Thức nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay của Lý khiến cô đỏ cả mặt.

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lý chỉ là một giấc ngủ nhẹ nhàng đến sáng. Cô thấy nhẹ lòng hơn với những lời tâm sự của chồng, cô tin bố mẹ cũng có mắt nhìn chọn chồng cho con gái.

Chặng đường làm vợ chồng còn dài, nhưng Lý tin Thức sẽ không tổn thương cô. Và cô cũng sẽ một lòng chăm sóc anh. 

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sang 2 ngày giữa tuần (21/10, 22/10): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa

Sang 2 ngày giữa tuần (21/10, 22/10): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Vợ cũ sinh con y hệt tôi, bí mật động trời nào đang chờ tôi sau lời đề nghị nhận con?

Vợ cũ sinh con y hệt tôi, bí mật động trời nào đang chờ tôi sau lời đề nghị nhận con?

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Cưới người đáng tuổi chú để trả nợ 600 triệu, cô dâu chết lặng trước màn "lộ mặt" không thể ngờ

Cưới người đáng tuổi chú để trả nợ 600 triệu, cô dâu chết lặng trước màn "lộ mặt" không thể ngờ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Video 2 giờ 28 phút trước
Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ sinh con y hệt tôi, bí mật động trời nào đang chờ tôi sau lời đề nghị nhận con?

Vợ cũ sinh con y hệt tôi, bí mật động trời nào đang chờ tôi sau lời đề nghị nhận con?

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Vừa định từ bỏ vợ để theo bồ, người chồng bật khóc nức nở khi nhìn thấy bí mật cuối cùng vợ cất giấu.

Vừa định từ bỏ vợ để theo bồ, người chồng bật khóc nức nở khi nhìn thấy bí mật cuối cùng vợ cất giấu.

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Vừa thấy chồng thưởng 1 tỷ cho bồ, vợ thốt lên 1 câu khiến người chồng 'tái mặt' vì phát hiện bí mật của con trai

Vừa thấy chồng thưởng 1 tỷ cho bồ, vợ thốt lên 1 câu khiến người chồng 'tái mặt' vì phát hiện bí mật của con trai

Gái 'ế' làm mình làm mẩy chống đối xem mắt, nào ngờ vừa thấy mặt đối tượng đã đỏ mặt "đứng hình"

Gái 'ế' làm mình làm mẩy chống đối xem mắt, nào ngờ vừa thấy mặt đối tượng đã đỏ mặt "đứng hình"