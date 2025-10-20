Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào 'đánh tiếp đi!'

Tâm sự 20/10/2025 11:08

Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

Năm 25 tuổi, Phương trở thành bà mẹ đơn thân. Khi cô mang thai, tên đàn ông tệ bạc kia đã biệt tăm chối từ trách nhiệm. Gã ta biến mất tăm, sạch sẽ tới mức như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cô. Lúc ấy còn quá trẻ, Phương cứ vô tư yêu, dại khờ tin tưởng, cuối cùng lại nhận ra những lời gã nói chỉ toàn là lừa bịp.

Không thể tìm được cha của đứa trẻ trong bụng, Phương đành chấp nhận nuôi con một mình, vì cô không thể bỏ đi máu mủ ruột rà. Chuyện gì rồi cũng qua, thấm thoát con gái của Phương đã tròn 3 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, Phương nhận lời cùng bạn đi đám cưới của một người quen của cô ấy. Phương không biết cô dâu là ai, vì bạn năn nỉ đi cùng mãi nên cô mới đồng ý.

Đến khi bước vào bữa tiệc cưới, thấy chú rể đang nắm tay cô dâu đầy cảm xúc trên sân khấu, Phương sững người không tin vào mắt mình. Đúng là anh ta rồi còn gì, kẻ mang đến khổ đau tận cùng cho cô cách đây 4 năm. Sau khi ngỡ ngàng thì Phương tự cười mà nghĩ đúng là cũng gặp lại rồi. Lúc đi tìm anh ta khắp nơi chẳng tăm tích, giờ thì lại vô tình mà đụng mặt.

Dù trong lòng như lửa nóng nhưng Phương vẫn nhẫn nhịn đợi cô dâu chú rể đi tới bàn mình để chúc mừng. Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê. 

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào 'đánh tiếp đi!' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mọi người trong hội trường tiệc cưới xôn xao, Phương cười rồi kể lại toàn bộ câu chuyện khổ đau của mình 4 năm trước, về người đàn ông quất ngựa truy phong là chú rể hôm nay. Sau đó cô còn nói với anh ta: “Anh phẫn nộ cái gì, chỉ có mấy cái tát thì ăn thua gì với nỗi đau ngày trước anh gây ra. Tôi chỉ muốn tát vài cái cho hả dạ thôi, chứ cũng chẳng thèm cướp chú rể đâu. Giờ thì mong anh sống tốt với vợ đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi”.

Khách khứa nghe xong câu chuyện của Phương thì càng hò reo “Đánh đáng lắm!”, “Đánh nữa đi cô gái”, “Đánh cho chừa loại đàn ông lừa tình thiên hạ”… Nhưng Phương thấy vậy đã là đủ rồi, cô đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta. Nhưng vì lúc gặp lại quá bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc nên cô cứ đánh cho bớt tức mà thôi.

Sau này cô nghe bạn kể lại cô dâu vẫn không hủy đám cưới hôm đó, hai người họ vẫn sống với nhau. Phương cũng chẳng có ý kiến gì về quyết định của cô dâu. Cô nghĩ phụ nữ mà, tự làm thì tự chịu, đã chọn thì phải chịu, mong rằng người phụ nữ đó sẽ may mắn hơn cô.

Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Thế giới 1 giờ 48 phút trước
Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Đời sống 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Hành động thân mật đáng ngờ của mẹ chồng và 'phi công trẻ' ngay trong ngày giỗ ba chồng đã tố cáo tất cả

Hành động thân mật đáng ngờ của mẹ chồng và 'phi công trẻ' ngay trong ngày giỗ ba chồng đã tố cáo tất cả

Lén lút mua nhà cho bồ, chồng sụp đổ hoàn toàn khi người vợ hiền lành vạch trần âm mưu và đưa ra phán quyết

Lén lút mua nhà cho bồ, chồng sụp đổ hoàn toàn khi người vợ hiền lành vạch trần âm mưu và đưa ra phán quyết

Mưu đồ của em dâu đổ tội cho chị dâu bị phá sản, cả nhà 'sốc nặng' khi nhìn vào chi tiết này

Mưu đồ của em dâu đổ tội cho chị dâu bị phá sản, cả nhà 'sốc nặng' khi nhìn vào chi tiết này

Chồng mất nơi đất khách, người vợ nén đau thương nhưng rồi 'rụng rời' khi bức ảnh trên bình tro tố cáo sự thật

Chồng mất nơi đất khách, người vợ nén đau thương nhưng rồi 'rụng rời' khi bức ảnh trên bình tro tố cáo sự thật