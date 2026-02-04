Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 04/02/2026 04:50

Tuổi Dần

Đây là khoảng thời điểm tài lộc của người tuổi Dần sẽ tăng lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có cơ hội mở rộng các dự án kinh doanh. Người còn nợ nần thì sau tháng này cũng có thể trả hết nợ, làm ăn sinh lời.

Ngoài ra, trong tháng này, con giáp may mắn này cũng có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đón nhận bất cứ cơ hội nào. Trong thời gian này, người tuổi Dần mà còn độc thân cũng vượng vận đào hoa, có người khác phái theo đuổi.

Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tinh khôn, thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

Người tuổi này sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường Quý Nhân xuất hiện giúp người tuổi này tìm ra được hướng đi phù hợp với mình. Những khoản thu liên tục “chảy” về túi của con giáp này vì may mắn gặp Tài Thần. Vì vậy, bạn hãy tranh thủ khoảng thời gian mà trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức liên quan để theo đà thăng tiến đó.  

Chuyện tình cảm của con giáp này luôn trong trạng thái ấm áp hòa hợp. Quý nhân xuất hiện giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có được sự gắn kết bền chặt. Cảm xúc giữa các hai luôn mới mẻ và nồng nhiệt nhờ sự vun đắp của đôi bên.

Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

