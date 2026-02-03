Tài tử Thành Long cho biết bị bệnh ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) từ nhiều năm nay nhưng nỗ lực vượt qua bệnh.

Ngôi sao võ thuật gạo cội Thành Long vừa chính thức mở tài khoản trên mạng xã hội Xiaohongshu thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Trong video đầu tiên đăng tải, nam diễn viên 71 tuổi gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ rằng ông đang sống chung với rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Theo United Daily News, đoạn clip mang tên “Báo danh tân binh Thành Long” mở ra bằng câu hỏi: “Một người bị ADHD như tôi thì làm sao để tập trung?”.

Thành Long kể rằng ông không ít lần loay hoay với những việc rất đời thường, từ chuyện làm sao để trồng cây cho tốt, tìm cách tập trung khi bị ADHD, cho tới việc không biết nên chụp ảnh selfie ở góc nào để khuôn mặt trông gọn gàng hơn.

Trong video, nam tài tử 71 tuổi còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như tập luyện thể hình, nâng tạ, xen lẫn những câu nói pha trò quen thuộc.

Việc Thành Long công khai tình trạng của bản thân được nhiều khán giả đánh giá là mang ý nghĩa tích cực, góp phần giúp xã hội hiểu rõ hơn về ADHD và cho thấy ngay cả một siêu sao điện ảnh quốc tế cũng có thể đối mặt với những khó khăn trong tâm lý và sinh hoạt hàng ngày. Một người dùng mạng bình luận: “Hóa ra ngay cả một ngôi sao kungfu cũng có những nỗi lo giống chúng ta”.

Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao dòng phim võ thuật và hành động của Hong Kong từ cuối thập niên 1970 đến nay. Ông không được đánh giá cao về diễn xuất cảm xúc, không diễn đa dạng loại vai nhưng được tôn vinh về tinh thần liều lĩnh cùng khả năng võ thuật bậc thầy. Trái với sự nghiệp thành công, đời tư của Thành Long gây tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì ruồng bỏ Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi, trong khi nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh ăn chơi trác táng.

Ông hiện sống với vợ - bà Lâm Phụng Kiều - ở nước ngoài. Con trai ông - Phùng Tổ Danh, người thừa kế duy nhất - được cho đang ở Singapore, đã có vợ.

Gần đây, ông ra mắt phim Bổ Phong Truy Ảnh (The Shadows Edge (2025)), được khán giả đánh giá cao.

