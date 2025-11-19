Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Sao quốc tế 19/11/2025 11:00

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nam diễn viên nằm trên giường bệnh được tạo bằng công nghệ AI. Bức ảnh còn gắn ngày tháng bịa đặt, tạo cảm giác như nguồn tin chính thức, khiến thông tin sai lệch nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là tin giả. Tin đồn cũng chấm dứt nhanh chóng khi tài khoản Weibo của Thành Long cập nhật bài đăng, công bố lịch phát hành phim mới của ông.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều năm qua, Thành Long liên tục trở thành mục tiêu của các tin thất thiệt. Từ năm 2015, nhiều lời đồn về bệnh nặng, sức khỏe suy yếu hay qua đời đã xuất hiện, kèm theo đó là sử dụng hình ảnh gây hiểu lầm, nay được thay thế bằng ảnh AI để gia tăng độ tin cậy.

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời' - Ảnh 1

 

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô “Action”, mọi cơn đau đều tạm quên đi.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng “già đi cũng là một loại hạnh phúc” và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Những chia sẻ này gây chú ý, đặc biệt sau đoạn hậu trường lan truyền cho thấy ông chậm chạp khi ráp súng, khiến người hâm mộ lo lắng về sức khỏe. Trước đó, Thành Long cũng từng lên tiếng giải thích về tấm ảnh tóc bạc, râu bạc lan truyền năm ngoái, cho biết đó chỉ là tạo hình phục vụ cho dự án phim mới.

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời' - Ảnh 2

Thành Long là một tên tuổi điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ 8X và 9X. Dấu ấn đặc trưng xuyên suốt sự nghiệp của ông chính là những cảnh hành động chân thật và mãn nhãn. Thành Long đã xây dựng một phong cách võ thuật riêng biệt, pha trộn giữa yếu tố hài hước và kỹ thuật biểu diễn võ thuật độc đáo, tạo nên một hình tượng kinh điển trên màn ảnh.

Loạt phim của ông luôn nổi bật với những màn truy đuổi cảnh đầy kịch tính, cùng những pha hành động nguy hiểm không sử dụng diễn viên đóng thế. Điển hình là trong bộ phim Tôi Là Ai, Thành Long đã tự mình thực hiện cú nhảy kinh hoàng xuống từ một tòa nhà cao chót vót mà không hề dùng dây bảo hộ, khiến người xem vừa kích thích vừa thót tim. Sự nghiệp lẫy lừng của Thành Long còn được khẳng định khi tác phẩm Túy Quyền 2 (1994) được tạp chí Time vinh danh là một trong "10 bộ phim hay nhất thế giới". Sau đó, Thành Long đã thành công tiến vào Hollywood, đặc biệt với loạt phim Giờ Cao Điểm.

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời' - Ảnh 3

 

Trong những năm gần đây, Thành Long đã bộc lộ mong muốn thoát khỏi hình tượng anh hùng võ thuật quen thuộc để chuyển hướng sang những vai diễn có chiều sâu cảm xúc hơn. Bất chấp một số tác phẩm gần đây như The Shadow’s Edge (Bổ Phong Truy Ảnh), The Karate Kid 2 hay Thần Thoại 2 không đạt được phản hồi tích cực từ công chúng, sức ảnh hưởng của ông vẫn vô cùng lớn. Bằng chứng là thông tin về phim mới của ông vẫn dễ dàng leo lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, chứng tỏ vị thế không hề suy giảm.

Mới đây, giải đấu NBA China Games diễn ra tại Nhà thi đấu Venetian Macao sau 6 năm gián đoạn, thu hút đông đảo người nổi tiếng và người hâm mộ đến xem. Khách mời tại buổi thi đấu gồm nhiều gương mặt tên tuổi như diễn viên Thành Long, huyền thoại bóng đá Anh David Beckham, huyền thoại NBA Shaquille O'Neal, Jack Ma...

