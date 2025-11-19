Nhờ bế hộ bé gái sơ sinh rồi biến mất, người phụ nữ lạ mặt để lại lời nhắn day dứt

Ngày 18/11, UBND phường Mộc Châu (Sơn La) phát đi thông tin tìm kiếm cha, mẹ, người thân cho bé gái 8 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h ngày 17/11, tại khu vực Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu (phường Mộc Châu), chị Lương Thị Mai T. (22 tuổi, trú tại xã Chiềng Hắc, tỉnh Sơn La) đến báo với khoa này về việc: Trong khi chờ khám, chị T. được người phụ nữ lạ mặt nhờ bế hộ một bé gái sơ sinh. Sau đó người phụ nữ này bỏ đi và không quay lại.

Kiểm tra sơ bộ quần áo của trẻ, chị T. phát hiện có một mẩu giấy với nội dung: “Do hoàn cảnh và điều kiện khó khăn nên tôi không nuôi được bé, xin nhờ bệnh viện nuôi, yêu thương bé giúp tôi, xin cảm ơn! Bé sinh ngày 10/11/2025”.

Qua kiểm tra, bé gái nặng 3,7kg, sức khỏe ổn định. Thời điểm bị bỏ rơi, bé mặc bộ quần áo màu hồng, dây rốn đã rụng. Tay trái bé đeo 1 chiếc vòng, bàn tay có 6 ngón tay.

Bé gái đang được giao cho gia đình chị Lương Thị Mai T. chăm sóc tạm thời theo quy định.

Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo mà không có người thân đến nhận, UBND phường Mộc Châu sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về đăng ký khai sinh và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nhờ bế hộ bé gái sơ sinh rồi biến mất, người phụ nữ lạ mặt để lại lời nhắn day dứt - Ảnh 1

Bé gái chưa đầy 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Sơn La - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 16/11, bà Phạm Thị Nga (trú xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng gần nhà. Khi ra ngoài cổng nhà kiểm tra, bà phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa màu trắng.

 

Bên trong làn nhựa còn có một số đồ dùng, hộp sữa và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ”.

Thời điểm này trên địa bàn có mưa rét. Cháu bé sau đó được bà Nga đưa vào nhà thay đồ, sưởi ấm và trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ cho hay, qua kiểm tra ban đầu, cháu bé khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe bình thường. Trước mắt, cháu bé được tạm thời giao cho vợ chồng bà Nga chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

