Nam bác sĩ được người nhà phát hiện tử vong trong nhà riêng, bên cạnh có nhiều lọ thuốc đã sử dụng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/11, lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn 1, xã Đạ Tẻh. Nạn nhân là ông T.S.T. (44 tuổi, trú tại xã Đạ Tẻh), bác sĩ đang công tác tại một trung tâm y tế ở Đạ Tẻh.

Do không liên lạc được với ông T., người thân tìm đến nhà riêng gọi cửa, song không có phản hồi. Những người có mặt tại hiện trường phá cửa vào trong, phát hiện ông T. tử vong ở nền nhà tắm.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đạ Tẻh và các cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông T. đã ly hôn vợ, sinh sống một mình tại căn nhà nói trên.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trong nhà tắm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, cơ quan chức năng phát hiện gần thi thể nạn nhân có kim tiêm và một số lọ thuốc, nghi nạn nhân đã sử dụng tiêm vào cơ thể để tự tử.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, được biết, nạn nhân đang nợ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

