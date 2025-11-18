Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Đời sống 18/11/2025 16:42

Nam bác sĩ được người nhà phát hiện tử vong trong nhà riêng, bên cạnh có nhiều lọ thuốc đã sử dụng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/11, lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn 1, xã Đạ Tẻh. Nạn nhân là ông T.S.T. (44 tuổi, trú tại xã Đạ Tẻh), bác sĩ đang công tác tại một trung tâm y tế ở Đạ Tẻh. 

Do không liên lạc được với ông T., người thân tìm đến nhà riêng gọi cửa, song không có phản hồi. Những người có mặt tại hiện trường phá cửa vào trong, phát hiện ông T. tử vong ở nền nhà tắm.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đạ Tẻh và các cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông T. đã ly hôn vợ, sinh sống một mình tại căn nhà nói trên.

Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trong nhà tắm - Ảnh: Báo Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Lao Động, cơ quan chức năng phát hiện gần thi thể nạn nhân có kim tiêm và một số lọ thuốc, nghi nạn nhân đã sử dụng tiêm vào cơ thể để tự tử.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, được biết, nạn nhân đang nợ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

 

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Người dân phát hiện vợ chồng chủ tiệm tạp hóa nằm bất động, đã ngắt cầu dao đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong. Để lại hai con nhỏ mới hai tuổi và ba tháng tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   nam bác sĩ tử vong tin moi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Tâm sự 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Tâm sự 41 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà

Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi chỉ mong tìm được anh, các con còn nhỏ lắm…'

Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi chỉ mong tìm được anh, các con còn nhỏ lắm…'

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong

Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong