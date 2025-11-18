Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

Đời sống 18/11/2025 14:20

Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới dịch vụ thẩm mỹ, một lĩnh vực được cho là 'cỗ máy kiếm tiền' của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa là bán mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Chuỗi thẩm mỹ viện thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng hơn 70 các sản phẩm từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... đều thuộc thương hiệu Doctor Magic được thẩm mỹ viện giới thiệu là nhập khẩu chính hãng và  phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Các sản phẩm bán theo dạng combo giá lên đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn, bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi giá 2,55 triệu đồng; bộ kem dưỡng hỗ trợ tái tạo da giá 3,85 triệu đồng; bộ kem dưỡng hỗ trợ sẹo rỗ giá 3 triệu đồng...

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang - Ảnh 1
Các gian hàng đều ẩn/gỡ các sản phẩm Doctor Magic mà thẩm mỹ viện Mailisa từng kinh doanh trên TikTok Shop

Các sản phẩm này được thẩm mỹ viện giới thiệu rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội, website chính thức. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, danh mục "sản phẩm" trên thanh menu của website không còn hiển thị, các bài đăng về sản phẩm Doctor Magic trên website này cũng không thể truy cập. Trước đó vài ngày, website này vẫn hiển thị đầy đủ hình ảnh, thông tin mô tả và giá bán của các bộ mỹ phẩm Doctor Magic.

Trên gian hàng của thẩm mỹ viện trên TikTok Shop và gian hàng khác liên quan từng được Mailisa quảng cáo cũng đồng loạt ẩn hoặc gỡ hết các sản phẩm Doctor Magic. Tuy nhiên, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử này, ghi nhận lên đến hàng trăm nghìn sản phẩm đã được bán ra.  

Người dùng liên hệ mua sản phẩm tại các trang chính thức trên Facebook, Zalo hay website của thẩm mỹ viện này cũng đều không được phản hồi. Trên trang Facebook sở hữu hơn 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa vẫn cập nhật các bài viết mới, tuy nhiên không còn livestream bán các sản phẩm Doctor Magic kể từ ngày 13/11.

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang - Ảnh 2
Mailisa thường "khoe" sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu về bằng nhiều container

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong.

Ngoài ra thể hiện trên bao bì sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Sở dĩ thông tin về Mailisa được quan tâm bởi cách đây ít hôm, thông tin lực lượng công an xuất hiện ở các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa được phát triển bởi hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai.

Về hệ thống cơ sở thẩm mỹ, fanpage Facebook chính thức của Mailisa cập nhật hiện chỉ còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, thay vì 17 chi nhánh như trước đây từng quảng cáo.

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược cho biết, qua rà soát, đến ngày 17/11 có 162 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (của hệ sinh thái Mailisa) đã được cơ quan này cấp phiếu công bố, trong đó có 81 phiếu công bố còn hiệu lực.

