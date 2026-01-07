Giá vàng hôm nay, ngày 7/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tiến sát đỉnh 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 07/01/2026 09:16

Hôm nay, ngày 7/1/2026 giá vàng Thế giới chưa dừng đà tăng khi nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua 156,6 triệu đồng, bán ra 158,6 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, lên 157,5 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 158,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 157,4 triệu đồng, bán ra 158,6 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC đã tăng gần 6 triệu đồng mỗi lượng trong 3 ngày qua.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty SJC mua vào lên 151,6 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 153,5 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng… Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC từ 2,1 - 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tiến sát đỉnh 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, Lúc 6 giờ ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao dịch tại 4.496 USD/ounce, tăng 69 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.427 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng tăng vọt xuất phát từ chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ cuối tuần qua, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích Thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Sự kiện này đã gây chấn động cộng đồng quốc tế, khi nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Cuba, Brazil và Mexico lên án hành động của Mỹ.

Những bất ổn địa chính trị này khiến nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng ở khu vực Mỹ Latinh, đồng thời ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu – yếu tố thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục kích thích giới đầu cơ mua vào.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 45 tấn vàng trong tháng 11/2025, đưa tổng mua từ đầu năm 2025 lên gần 300 tấn.

