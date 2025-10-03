Thành Long 'gây sốc' khi hôn môi đồng nghiệp nam ngay trên sân khấu

Hành động của Thành Long khiến khán giả tại concert sửng sốt. Đoạn clip tài tử hôn môi Vương Lực Hoành sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận.

Thành Long gây chú ý khi xuất hiện với tư cách khách mời trong concert của Vương Lực Hoành tại Thâm Quyến, tối 2/10. Trong đêm nhạc, diễn viên gạo cội song ca cùng Vương Lực Hoành. Cả hai thể hiện tình cảm thân thiết. Trên sân khấu, Thành Long còn bất ngờ cúi xuống hôn môi đồng nghiệp.

Nguồn tin cho biết cả hai thực tế có mối quan hệ thân tình suốt nhiều năm, Vương Lực Hoành thậm chí còn gọi đàn anh là "thầy". Đây cũng không phải lần đầu tiên hai ngôi sao thể hiện tình cảm theo cách đặc biệt như vậy. Dân mạng “đào lại” Thành Long từng ít nhất 5 lần hôn Vương Lực Hoành trên sân khấu.

Vương Lực Hoành cho biết rất vinh dự khi có Thành Long làm khách mời đặc biệt, cùng song ca các bản hit như Cần người bên cạnh và Bạn bè. “Cảm ơn đại ca, ân sư cả đời của tôi. Được đứng trên sân khấu cùng người bạn thân thiết ở nơi tuyệt vời nhất, đó là kỷ niệm khó quên”, nam ca sĩ xúc động.

Về phía mình, Thành Long cũng bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến Vương Lực Hoành tỏa sáng sau nhiều năm gắn bó: “Chúng tôi đã quen biết hàng chục năm. Nhìn thấy cậu ấy tự tin và rực rỡ trên sân khấu, tôi thật sự vui mừng”.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán rầm rộ chính là khoảnh khắc hai người ôm chặt và hôn nhau ngay trên sân khấu.

Đây không phải lần đầu cả hai công khai hành động này. Từ năm 2009 đến nay, tính cả lần này thì đã là lần thứ tư. Năm 2018, trong một buổi diễn khác, ông cũng từng có màn “khóa môi” nam ca sĩ, vì vậy cả hai dường như không quá bất ngờ trước phản ứng ồn ào từ dư luận.

Thành Long nhiều lần công khai thừa nhận Vương Lực Hoành là “người con trai trong mơ”, thậm chí từng nói “Lực Hoành còn hiểu tôi hơn cả con ruột”. Tình cảm đặc biệt này bắt đầu từ năm 2010 khi họ hợp tác trong bộ phim Đại binh tiểu tướng, vào vai cha con. Ngoài đời, họ duy trì mối quan hệ thân thiết suốt 15 năm.

Trong ba tháng cùng sống chung khi quay phim, Thành Long đặc biệt ấn tượng với tinh thần chuyên nghiệp của Vương Lực Hoành. Thậm chí, Thành Long từng bỏ tiền túi để bù cát-xê cho đàn em, còn Vương Lực Hoành trong giai đoạn hoạt động trầm lắng cũng nhận được sự hậu thuẫn từ mạng lưới quan hệ của Thành Long.