Xa Thị Mạn 'thống trị' tuyệt đối tại sự kiện Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025

Cốt truyện đầy kịch tính khi nhân vật Văn Tuệ Tâm (Xa Thị Mạn thủ vai) rời bỏ đài truyền hình truyền thống SNK News để bước vào cuộc chiến mới tại nền tảng truyền thông số Open Platform, phản ánh chân thực những xung đột giữa rating, lợi nhuận và đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên báo chí 4.0.

Nữ hoàng tin tức 2 dài 25 tập tiếp nối thành công vang dội của phần một, quy tụ dàn diễn viên gạo cội gồm Xa Thị Mạn, Lý Thi Hoa, Cao Hải Ninh, Mã Quốc Minh và đón thêm sự gia nhập của "ông hoàng" Huỳnh Tông Trạch trong vai phản diện đầy mưu lược - Cổ Triệu Hoa.

Tiếp nối thành công của phần một, Xa Thị Mạn đã đưa Văn Tuệ Tâm lên một tầm cao mới với chiều sâu nội tâm phức tạp. Ở phần hai, Văn Tuệ Tâm không chỉ là một người phụ nữ quyền lực, kiên định mà còn phải đối mặt với những vấp ngã, hoài nghi và tổn thương.

Ở tuổi U50, Xa Thị Mạn thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tinh tế: từ ánh mắt sắc bén, giọng nói đầy uy lực trong phòng tin, đến những khoảnh khắc run rẩy, mong manh khi đối diện với đời tư. Diễn xuất tiết chế, có sức nặng và khả năng dẫn dắt cảm xúc của cô nhận được sự tán thưởng rộng rãi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Nhiều người nhận xét đây là phiên bản Văn Tuệ Tâm "trưởng thành hơn, gai góc hơn", đồng thời khẳng định phong cách diễn xuất mềm mại mà kiên cường, nguyên tắc nhưng không cứng nhắc - phong cách quen thuộc của Xa Thị Mạn.

Ngay sau khi lên sóng, Nữ hoàng tin tức 2 đã gây bão trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Douyin và các diễn đàn tại Hồng Kông lẫn Đại Lục. Hàng loạt bình luận như "Nữ hoàng trở lại rồi!", "Xa Thị Mạn vẫn là đỉnh cao", "Phim hay hơn phần 1, kịch tính nghẹt thở" liên tục được chia sẻ.

Khán giả đặc biệt ấn tượng với sự chân thực trong khắc họa môi trường truyền thông số, những màn đấu trí căng thẳng và thế trận đối đầu đầy lửa giữa Xa Thị Mạn và Huỳnh Tông Trạch. Bộ phim nhanh chóng leo top trending trên các nền tảng streaming với hàng triệu lượt xem, trở thành "cơn sốt" văn hóa đích thực cuối năm 2025.

Thành tích ấn tượng của bộ phim được khẳng định mạnh mẽ tại TVB Anniversary Awards 2025. Nữ hoàng tin tức 2 xuất sắc càn quét 9 giải thưởng lớn, bao gồm những hạng mục quan trọng nhất: Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Huỳnh Tông Trạch) và loạt giải thưởng phụ.