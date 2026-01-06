Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Vùng Biển Trong Mơ Ấy là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Tiêu Chiến và Lý Thấm chính thức nên duyên với tư cách nam - nữ chính. Bộ phim khai thác câu chuyện trưởng thành của một thế hệ thanh thiếu niên Trung Hoa sinh ra tại khu Thập Sát Hải (Bắc Kinh) trong thập niên 1970, giai đoạn xã hội nhiều biến động, nơi những khát vọng cá nhân va chạm mạnh mẽ với thực tế cuộc sống.

Tiêu Chiến và Lý Thấm đã có 5 lần hợp tác trên màn ảnh. Dù không phải lúc nào cũng đảm nhận vai chính, nhưng mỗi lần xuất hiện chung, cả hai đều mang đến cảm giác hòa hợp đặc biệt. Từ cổ trang đến hiện đại, ngoại hình cân xứng, khí chất tương đồng cùng cách thể hiện cảm xúc tự nhiên giúp cặp đôi này dễ dàng ghi điểm với khán giả.

Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Tiêu Xuân Sinh, còn Lý Thấm đảm nhận vai Đồng Hiểu Mai. Cùng với Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân) và Hạ Hồng Linh (Tào Phi Nhiên), họ trải qua những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, nhiều va vấp, từ đó dần hình thành lý tưởng sống và khát vọng tìm kiếm “vùng biển” của riêng mình.

Mối quan hệ giữa Tiêu Xuân Sinh và Đồng Hiểu Mai được xây dựng theo hướng đồng hành và thấu hiểu, với những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng giàu cảm xúc. Chính sự tiết chế trong cách thể hiện đã giúp tương tác giữa Tiêu Chiến và Lý Thấm trở nên tự nhiên, phù hợp với tinh thần của tác phẩm.

Sau khi Vùng Biển Trong Mơ Ấy khép lại, những thành tích đạt được đã mở ra bước tiến đáng kể cho cả hai diễn viên. Trang Sina nhận xét Tiêu Chiến thể hiện vai Xuân Sinh bằng lối diễn linh hoạt, chân thật, mang lại cảm giác gần gũi và đời thường cho nhân vật. Trong khi đó, Lý Thấm cũng được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân trọn vẹn và phong thái diễn xuất tự nhiên, tạo nên sự phối hợp hài hòa với bạn diễn.

Về mặt thành tích, khi lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy liên tục duy trì rating trung bình trên 1,2%, trong đó có tập phim từng chạm mốc gần 1,9143% trên nền Khốc Vân. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh phim truyền hình Hoa ngữ cạnh tranh khốc liệt. Không chỉ gây tiếng vang ở lần phát sóng đầu tiên, bộ phim còn cho thấy sức bền đáng kể khi được chiếu lại trên CCTV8 và CCTV1, vẫn giữ rating trên 1% và được các đài trung ương phát sóng nhiều lần.

Trước Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến và Lý Thấm từng hợp tác trong 4 dự án cổ trang, gồm Lang Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên và Tru Tiên. Chuỗi hợp tác kéo dài này không chỉ tạo nên một mối duyên màn ảnh đặc biệt, mà còn góp phần củng cố hình ảnh cả hai như những gương mặt diễn viên trẻ có khả năng kết nối cảm xúc bền bỉ với khán giả.