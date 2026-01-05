Tiêu Chiến đã nếm mùi thất bại dù diễn xuất vẫn cực tốt

Tranh luận bùng nổ khi đạo diễn danh tiếng Khổng Sinh có những phản hồi chính thức về việc bộ phim chỉ nhận được số điểm 6.9 trên hệ thống Douban. Với một vị đạo diễn sở hữu gia tài đồ sộ gồm 16 tác phẩm truyền hình có điểm số trên 8.0, con số 6.9 thực sự là một cú sốc đối với cả ê-kíp và người hâm mộ.

Dù được kỳ vọng sẽ là bom tấn càn quét mọi bảng xếp hạng, bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế lại đang đứng trước những luồng dư luận trái chiều về chất lượng nghệ thuật và điểm số thực tế.

Thay vì né tránh, đạo diễn Khổng Sinh đã thể hiện thái độ khiêm tốn và đầy trách nhiệm của một nghệ sĩ thế hệ trước. Ông thừa nhận bộ phim không đạt được kỳ vọng như mong đợi và cá nhân ông chỉ tự chấm cho tác phẩm này mức điểm 60 tức là vừa đủ yêu cầu. Khổng Sinh cho rằng kết quả này nằm dưới mức trung bình so với tiêu chuẩn làm nghề của mình. Sự thẳng thắn này khiến cư dân mạng không khỏi suy ngẫm: "Người giỏi thường coi 80 điểm là ngưỡng tối thiểu, trong khi người bình thường lại cố thổi phồng 40 điểm lên 60 điểm."

Điểm số 6.9 trên Douban đang trở thành tâm điểm của một cuộc chiến về độ tin cậy giữa các nền tảng. Trong khi người dùng Douban đồng loạt chỉ trích lối đối thoại kịch quá đà và cốt truyện thiếu mạch lạc, cho rằng yếu tố hài hước không cần thiết làm nhẹ đi tính nghiêm túc của phim, thì đạo diễn đã nhanh chóng nhận lỗi về mình.

Giữa tâm bão dư luận, diễn xuất của Tiêu Chiến chính là điểm sáng hiếm hoi không thể phủ nhận. Vào vai một người đàn ông hết lòng bảo vệ gia đình, nam diễn viên đã nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn Khổng Sinh về khả năng truyền tải chính xác cốt lõi nhân vật. Đây được xem là một bước tiến mới của Tiêu Chiến khi rũ bỏ hình tượng thần tượng để hóa thân vào một vai diễn có chiều sâu và đời thường hơn.

Bất chấp điểm số Douban không như ý, bộ phim vẫn thu về 380 triệu nhân dân tệ và lập kỷ lục đảo ngược doanh thu phòng vé trong một ngày suốt 5 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, các thành phố hạng ba và hạng tư tại Trung Quốc đóng góp tới 68% doanh thu, chứng tỏ sức hút của phim và Tiêu Chiến đối với tầng lớp khán giả đại chúng là rất lớn. Bộ phim cũng vinh dự được khán giả bình chọn vào danh sách "Mười phim điện ảnh hay nhất năm".