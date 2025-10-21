Tiêu Chiến tiết lộ phải ép cân để vào vai bác sĩ trong phim mới

Để hóa thân sát vai bác sĩ trong phim Tiểu Thành Lương Phương, Tiêu Chiến đã giảm 7kg. Anh thậm chí còn đến bệnh viện tập nghiệp vụ khâu đệm nút thắt của bác sĩ trước khi quay, tay bị dây kéo rách tím bầm, quay phim dưới trời âm độ trong bộ đồ phẫu thuật mỏng đến nỗi đầu ngón tay đỏ ửng.

Sau "Tàng Hải truyện", Tiêu Chiến tiếp tục góp mặt trong dự án phim "Tiểu thành lương phương". Khai máy ngày 18.10, đoàn phim nhận được nhiều sự chú ý vì ê-kíp sản xuất chất lượng, dàn diễn viên tên tuổi.

Theo truyền thông xứ Trung, ở hậu trường, Tiêu Chiến chủ động thiết kế thêm chi tiết run tay hay để mặt mộc thể hiện sự tàn tạ của nhân vật cùng bóng ma tâm lý trong nghề nghiệp. Nam diễn viên dùng sự cầu toàn trong diễn xuất của chính mình cho vai diễn để mài giũa lòng chân thành của người thầy thuốc, bởi thế lần xây dựng nhân vật này thực sự khiến người hâm mộ vô cùng chờ mong.

Tuy nhiên nhờ chế độ ăn uống hợp lý, anh vẫn giảm được số cân như mong muốn và khá hài lòng với trạng thái của mình trước khi chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Điều này không chỉ khẳng định sự kính nghiệp của Tiêu Chiến mà còn cho thấy kỷ luật của anh với bản thân. Nam diễn viên không ngần ngại hy sinh ngoại hình, thậm chí một phần sức khỏe để đóng các vai diễn khác nhau, liên tục thay đổi hình ảnh mới mẻ trong mắt công chúng.

"Tiểu thành lương phương" đánh dấu lần đầu tiên Tiêu Chiến trở lại với vai bác sĩ sau 3 năm kể từ phim "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn". Với sự trưởng thành về cả ngoại hình lẫn diễn xuất, nam diễn viên được người hâm mộ kỳ vọng sẽ đem đến một tác phẩm chất lượng.

"Tiểu thành lương phương" kể về cuộc sống nơi thị trấn nhỏ của thiên tài bác sĩ Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến). Sau khi trải qua biến cố lớn, Lưu Tranh Lượng buộc phải trở về quê hương và bắt đầu lại từ con số không.

Tại đây, anh tập hợp nhóm người tưởng chừng “không đáng tin”, cùng nhau thực hiện những việc “đáng tin nhất”. Giữa nhịp sống đời thường hối hả, phức tạp, họ dệt nên những câu chuyện ấm áp, viết ra những “toa thuốc" chữa lành tâm hồn cho chính mình và cho những người xung quanh.

Không có nhiều chi tiết hồi hộp, kịch tính, không có tuyến nhân vật phản diện hay tình cảm phức tạp, "Tiểu thành lương phương" thuộc thể loại phim chữa lành và được mong chờ có thể đạt thành công vang dội như bộ phim "Đi đến nơi có gió" lên sóng năm 2024.

Ngoài Tiêu Chiến, phim có sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc với khán giả Trung như Nghê Đại Hồng, Khương Nghiên, Sử Bành Nguyên, Gian Nhân Tư... Sự kết hợp của dàn sao trẻ và diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ hứa hẹn sẽ mang đến tác phẩm hấp dẫn, đáng mong chờ.