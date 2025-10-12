Trong danh sách được CCTV nêu tên, ba bộ phim nổi bật gồm “Tàng Hải truyện”, “Sinh vạn vật” và “Khánh dư niên phần 2” được công nhận là những tác phẩm truyền hình đạt thành tích xuất sắc và có sức ảnh hưởng sâu rộng.

Đứng đầu danh sách được CCTV nêu tên, “Tàng Hải truyện” (do Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi đóng chính) được xem là hiện tượng truyền hình trong giai đoạn 2024 - 2025. Theo dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu truyền thông CSM - đơn vị trực thuộc CCTV, phim đạt tổng tỷ suất người xem lên đến 6,43%, trở thành tác phẩm có rating cao nhất trong nhóm phim phát sóng đa đài từ tháng 1.2024 đến tháng 8.2025.

Riêng trên kênh CCTV-8, “Tàng Hải truyện” ghi nhận mức rating trung bình 1,2804%, lập kỷ lục phim cổ trang có lượng người xem cao nhất trong 5 năm qua. Bộ phim còn gây ấn tượng khi khéo léo lồng ghép 18 yếu tố di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc như múa rối bóng, côn khúc hay kỹ thuật ghép mộng gỗ vào mạch truyện, mang đến giá trị văn hóa sâu sắc.

Đứng thứ hai là “Sinh vạn vật” (do Dương Mịch, Âu Hào, Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ đóng chính) - bộ phim niên đại được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Khi phát sóng trên CCTV-8, phim đạt tỷ suất người xem trung bình 2,388%, trong đó tập cao nhất chạm mốc 4,3535% (theo dữ liệu CVB của Tổng cục Quảng điện). Với bối cảnh lịch sử và thông điệp nhân văn, “Sinh vạn vật” khẳng định vị thế của dòng phim chính kịch trong lòng khán giả.

Cái tên còn lại, “Khánh dư niên phần 2” (với sự tham gia của Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Trần Đạo Minh, Ngô Cương...) tiếp tục nối dài thành công từ mùa đầu tiên. Bộ phim gây tiếng vang nhờ cốt truyện hấp dẫn, cảnh võ thuật mãn nhãn và diễn xuất đồng đều. Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong năm 2024 có lượt xem trung bình mỗi tập vượt 100 triệu, minh chứng cho sức hút bền bỉ của thương hiệu “Khánh dư niên”.

Việc CCTV vinh danh ba bộ phim trên được xem là sự ghi nhận khách quan cho chất lượng và sức ảnh hưởng của phim truyền hình nội địa Trung Quốc.

