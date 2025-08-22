Thành tích không tưởng của phim Sinh vạn vật, Dương Mịch 'vượt mặt' Tiêu Chiến

Theo số liệu mới nhất của hệ thống Vân hợp, bộ phim truyền hình “Sinh vạn vật” do Dương Mịch, Âu Hào đóng chính đã đạt 102,22 triệu lượt xem (view) trong ngày 20.8, chiếm thị phần 37,9% trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất các nền tảng trực tuyến hiện tại.

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim truyền hình "Sinh vạn vật" chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi đạt mốc hơn 100 triệu lượt xem hợp lệ trong một ngày theo số liệu từ Vân Hợp.

Với thị phần 37,9%, tác phẩm trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2025 đạt thành tích này, đồng thời tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách.

Không chỉ phá mốc lượt xem, "Sinh vạn vật" còn ghi nhận chỉ số điểm nhiệt cao nhất trên iQIYI năm 2025, hiện xếp thứ hai trong lịch sử nền tảng này. Khốc Vân công bố, tổng lượt phát trên toàn nền tảng đạt 164,51 triệu, trong đó chiếu đài chiếm 64,08 triệu và chiếu mạng đạt 100,43 triệu. CCTV cũng đưa bộ phim vào danh sách ba tác phẩm truyền hình đáng xem nhất hiện nay, khẳng định sức hút bùng nổ của dự án.

Trong khi rating thời gian thực đã vươn tới 4,0903% (theo Khốc vân), lập kỷ lục bộ phim có rating thời gian thực cao nhất trên CCTV-8 trong năm 2025, và đứng thứ 2 trong lịch sử CCTV-8 chỉ sau “Tôi là cảnh sát hình sự” (2024).

Với hiệu quả phát sóng bùng nổ, “Sinh vạn vật” đang cứu sự nghiệp chững lại của Dương Mịch trong những năm gần đây, vì cô liên tục có tác phẩm đóng chính thất bại.

Ngành giải trí cũng kỳ vọng “Sinh vạn vật” sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng trở lại của nền tảng iQiyi vào nửa cuối năm 2025.

Bên cạnh thành tích về lượt xem, diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Dương Mịch trong vai Ninh Tú Tú, cũng gây tiếng vang lớn. Cảnh nhân vật bị mất con đã khiến nhiều khán giả xúc động mạnh bởi lối diễn kìm nén, giàu nội lực, lột tả trọn vẹn nỗi đau mẫu tử. Nhờ đó, Dương Mịch đã đạt chỉ số chiếm sóng nhân vật vượt 1,1 triệu trên Yunhe, trở thành nữ diễn viên đầu tiên của năm chạm mốc này.

Với loạt kỷ lục mới, "Sinh vạn vật" được ví là bộ phim “bạo 2 lần” của màn ảnh Hoa ngữ năm 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút của nội dung, diễn xuất mà còn là minh chứng cho sức mạnh lan tỏa của phim truyền hình chất lượng trên nền tảng số.

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này Thời điểm hiện tại, Sinh Vạn Vật đang là từ khóa cực kỳ hot trên các nền tảng mạng xã hội khắp châu Á. Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc tạo được cơn sốt mạnh mẽ như thế.

