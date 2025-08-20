Cụ thể, rating trung bình của Sinh vạn vật khi chiếu trên CCTV8 đã đạt hơn 2,4%, thời điểm cao nhất, tỷ suất khán giả phá 4% là con số cực tốt thể hiện sức hút của bộ phim. Bên cạnh đó, lượng người xem liên tục tăng trưởng, đạt khoảng 90 triệu lượt xem/ngày. Sinh vạn vật cũng trở thành bộ phim có độ hot cao thứ 2 trên nền tảng iQiYi, chỉ sau siêu phẩm Cuồng phong.

Hiện tại, bộ phim hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện tại là Sinh vạn vật do Dương Mịch và Âu Hào diễn chính. Tác phẩm đang có thành tích phát sóng rất tốt, nhưng nữ chính lại nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Thành tích đáng nể này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Đó là chưa kể đến việc nhiệt độ nền tảng của Sinh Vạn Vật cũng đã vượt mốc 10.750, đứng top 2 trong lịch sử iQIYI và vẫn đang tiếp tục tăng, hứa hẹn sẽ chiếm giữ vị trí top 1 trong thời gian tới.

Hiện tại, còn phim còn 5 ngày nữa sẽ phát sóng hết trên CCTV8, thời gian không dài nhưng chắc chắn sẽ đủ để Sinh Vạn Vật thiết lập thêm vô số kỷ lục.

Đánh giá chung của khán giả cho thấy Sinh vạn vật là tác phẩm có chất lượng sản xuất tốt, thẩm mỹ đẹp, nội dung hấp dẫn, xây dựng tốt không khí thời đại đang trong giai đoạn nông dân nổi dậy. Bên cạnh đó, các diễn viên phụ như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện, Hình Phi... đều diễn xuất tốt, góp phần đẩy cao trào của phim trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, nữ chính Dương Mịch bị nhận xét kém hơn hẳn so với các bạn diễn. Ngoại trừ cảnh khóc khi trở về nhà sau vụ bắt cóc, những cảnh khác của Dương Mịch bị đánh giá diễn xuất cứng, đôi mắt không có sức sống như buồn ngủ. Thực tế, nhân vật Ninh Tú Tú có số phận bi thảm và có nhiều cảnh cao trào, nhưng Dương Mịch diễn xuất chưa tới, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Phim đã đi qua gần một nửa chặng đường nhưng Dương Mịch chưa có cảnh quay nào tốt được khen ngợi về diễn xuất.

Ngoài ra, Dương Mịch còn bị đánh giá có gương mặt căng cứng, thiếu tự nhiên do can thiệp thẩm mỹ. Đứng bên cạnh các diễn viên đàn em như Lam Doanh Oánh, Hình Phi, khán giả nhận thấy rõ sự khác biệt giữa nhan sắc tự nhiên và dung nhan đã qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, dù thành tích của Sinh vạn vật rất tốt, Dương Mịch lại dần bộc lộ điểm yếu trong diễn xuất và ngày càng bị chê bai nhiều hơn.