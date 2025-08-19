'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

Sao quốc tế 19/08/2025 07:30

Trong phim 'Sinh vạn vật', Dương Mịch gần như lột xác với biểu cảm chân thực, ánh mắt linh động, khác biệt so với hình ảnh thiếu sức sống trong “Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên”.

“Sinh vạn vật” lấy bối cảnh vùng nông thôn Lỗ Nam từ năm 1927-1947, xoay quanh cuộc đời trắc trở của Ninh Tú Tú - con gái một nhà địa chủ. Dù khó khăn bủa vây với những nỗi sợ vô định về tương lai, nhưng Ninh Tú Tú là một người dũng cảm, kiên cường tiến về phía trước.

Trong những tập đầu, bi kịch liên tục ập đến với Ninh Tú Tú khi bị bắt cóc trong ngày xuất giá. Khi thoát chết trở về, cô lại gặp sự thật phũ phàng, cha ruột không chịu bỏ tiền chuộc, còn em gái bị lừa gả cho vị hôn phu của mình.

Dương Mịch đã thể hiện được sự đau khổ trước hành động của cha ruột, sững sờ khi em gái ngủ cùng vị hôn phu, bất lực khi không thể xoay chuyển được những việc đã xảy ra. Đáng chú ý, phân cảnh nữ diễn viên thay đổi cảm xúc liên tục lúc Phong Đại Cược (Âu Hào) đến rước dâu mà không phải nhà họ Phí đã cho thấy khả năng diễn xuất tốt của Dương Mịch.

'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên - Ảnh 1

Lý do phim được đón nhận nồng nhiệt nằm ở chính đề tài nông thôn gần gũi, quen thuộc. "Sinh vạn vật" lấy bối cảnh Trung Quốc trong giai đoạn 1920 - 1940, chủ yếu xoay quanh cuộc sống vất vả và tinh thần, ý chí vươn lên mạnh mẽ của người nông dân.

Đặc biệt, việc đề cao hình tượng nữ giới đứng lên chống lại những hủ tục, phong kiến lạc hậu để từng bước giải phóng bản thân và đóng góp, xây dựng quê hương được nhiều tệp khán giả ưa thích.

 

'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên - Ảnh 2

Hiện phim vượt hơn 10.000 điểm trên nền tảng iQIYI. Rating (tỉ suất người xem) 3 tập đầu của bộ phim trên kênh CCTV8 đạt 1,871%, con số khá ấn tượng với một bộ phim mới lên sóng.

Theo Khốc Vân, phim đạt tổng 57,24 triệu lượt xem trong ngày phát sóng đầu tiên (tính cả trên kênh truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến iQIYI), lập kỷ lục tác phẩm có lượt xem ngày đầu trên mọi nền tảng cao nhất năm 2025.

Tỉ suất người xem bùng nổ từ những tập đầu vừa là lợi thế, vừa là thử thách đối với đoàn phim "Sinh vạn vật". Nếu không giữ được chất lượng ổn định, rất có thể phim rơi vào tình cảnh "đầu voi đuôi chuột", thành tích do đó cũng tụt dốc không phanh.

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Mới đây, nhà văn Triệu Đức Phát, tác giả của tiểu thuyết “Lưu luyến và đoạn tuyệt” - tác phẩm được lựa chọn chuyển thể thành phim truyền hình “Sinh vạn vật” - đã dành lời khen ngợi cho màn thể hiện của nữ diễn viên Dương Mịch trong bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Giữa lúc Triệu Lộ Tư đang đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp, phát ngôn của Dương Mịch 'gây sốt'

Giữa lúc Triệu Lộ Tư đang đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp, phát ngôn của Dương Mịch 'gây sốt'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/8/2025, 3 con giáp vượng Quý Nhân, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, hỷ tín ngập tràn, huy hoàng hưởng PHÚC

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/8/2025, 3 con giáp vượng Quý Nhân, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, hỷ tín ngập tràn, huy hoàng hưởng PHÚC

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vận may kéo đến nhà sau ngày 19/8/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về'

Vận may kéo đến nhà sau ngày 19/8/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài ban thưởng, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều may mắn, giàu nhanh như thổi

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài ban thưởng, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều may mắn, giàu nhanh như thổi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mặc gì trong ngày hè nắng gắt để vừa mát vừa chống nắng?

Mặc gì trong ngày hè nắng gắt để vừa mát vừa chống nắng?

Thời trang 2 giờ 21 phút trước
Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Sống khỏe 2 giờ 21 phút trước
Ảnh đời thường của nữ Thượng uý phát biểu tại 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ảnh đời thường của nữ Thượng uý phát biểu tại 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Sao Việt mua đồ hiệu: Đàm Thu Trang được biệt đãi như phim, phòng riêng, mẫu diễn... và hơn thế

Sao Việt mua đồ hiệu: Đàm Thu Trang được biệt đãi như phim, phòng riêng, mẫu diễn... và hơn thế

Sao Việt 2 giờ 21 phút trước
Chuyện kết hôn, sinh con: Người trẻ đang thiếu thông tin, thừa… áp lực?

Chuyện kết hôn, sinh con: Người trẻ đang thiếu thông tin, thừa… áp lực?

Xã hội 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn