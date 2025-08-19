'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

Trong những tập đầu, bi kịch liên tục ập đến với Ninh Tú Tú khi bị bắt cóc trong ngày xuất giá. Khi thoát chết trở về, cô lại gặp sự thật phũ phàng, cha ruột không chịu bỏ tiền chuộc, còn em gái bị lừa gả cho vị hôn phu của mình.

“Sinh vạn vật” lấy bối cảnh vùng nông thôn Lỗ Nam từ năm 1927-1947, xoay quanh cuộc đời trắc trở của Ninh Tú Tú - con gái một nhà địa chủ. Dù khó khăn bủa vây với những nỗi sợ vô định về tương lai, nhưng Ninh Tú Tú là một người dũng cảm, kiên cường tiến về phía trước.

Dương Mịch đã thể hiện được sự đau khổ trước hành động của cha ruột, sững sờ khi em gái ngủ cùng vị hôn phu, bất lực khi không thể xoay chuyển được những việc đã xảy ra. Đáng chú ý, phân cảnh nữ diễn viên thay đổi cảm xúc liên tục lúc Phong Đại Cược (Âu Hào) đến rước dâu mà không phải nhà họ Phí đã cho thấy khả năng diễn xuất tốt của Dương Mịch.

Lý do phim được đón nhận nồng nhiệt nằm ở chính đề tài nông thôn gần gũi, quen thuộc. "Sinh vạn vật" lấy bối cảnh Trung Quốc trong giai đoạn 1920 - 1940, chủ yếu xoay quanh cuộc sống vất vả và tinh thần, ý chí vươn lên mạnh mẽ của người nông dân.

Đặc biệt, việc đề cao hình tượng nữ giới đứng lên chống lại những hủ tục, phong kiến lạc hậu để từng bước giải phóng bản thân và đóng góp, xây dựng quê hương được nhiều tệp khán giả ưa thích.

Hiện phim vượt hơn 10.000 điểm trên nền tảng iQIYI. Rating (tỉ suất người xem) 3 tập đầu của bộ phim trên kênh CCTV8 đạt 1,871%, con số khá ấn tượng với một bộ phim mới lên sóng.

Theo Khốc Vân, phim đạt tổng 57,24 triệu lượt xem trong ngày phát sóng đầu tiên (tính cả trên kênh truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến iQIYI), lập kỷ lục tác phẩm có lượt xem ngày đầu trên mọi nền tảng cao nhất năm 2025.

Tỉ suất người xem bùng nổ từ những tập đầu vừa là lợi thế, vừa là thử thách đối với đoàn phim "Sinh vạn vật". Nếu không giữ được chất lượng ổn định, rất có thể phim rơi vào tình cảnh "đầu voi đuôi chuột", thành tích do đó cũng tụt dốc không phanh.