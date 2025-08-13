Ngay từ khi công bố, phim nhận được nhiều sự quan tâm nhưng sau khi trailer mới nhất được tung ra, phản ứng lại khá trái chiều, đặc biệt là khi Dương Mịch xuất hiện.

Bộ phim Sinh Vạn Vật do Dương Mịch và Âu Hào đóng chính đã xác nhận lên sóng từ ngày 13/8 tới. Đây là dự án chính kịch lấy bối cảnh nông thôn Trung Quốc trong giai đoạn 1920 - 1950, xoay quanh hành trình trưởng thành và thay đổi số phận của nhân vật Ninh Tú Tú.

Trong Sinh Vạn Vật, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, con gái nhà giàu ở thôn Thiên Ngưu Miếu. Vào ngày cưới, Tú Tú bị thổ phỉ bắt cóc, cha cô là Ninh Học Tường (Nghê Đại Hồng) không muốn bán đất chuộc con nên gả em gái Ninh Tố Tố (Hình Phi) cho mối tình thanh mai trúc mã của Tú Tú là Phí Văn Điển (Trương Thiên Dương). Phẫn uất, Tú Tú cắt đứt quan hệ với cha, lấy chồng là Phong Đại Cước (Âu Hào), người nông dân đã cứu cô khỏi hang ổ thổ phỉ.

Từ một tiểu thư chưa từng đụng tay vào việc đồng áng, Tú Tú học cách lao động, dần nhận ra giá trị của đất đai đối với người nông dân. Được tư tưởng cách mạng truyền cảm hứng, cô dẫn dắt phụ nữ trong làng thoát khỏi trói buộc phong kiến, cùng dân làng diệt thổ phỉ, chống lại quân Nhật. Trải qua 20 năm khổ cực nhưng đầy ý nghĩa, Tú Tú hòa giải với cha và tìm thấy giá trị bản thân.

Có thể thấy Sinh Vạn Vật hội tụ đủ yếu tố để tạo nên một bộ phim chính kịch chất lượng cùng dàn diễn viên phụ đều là tên tuổi gạo cội như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện… Nhưng khi Dương Mịch xuất hiện, không ít khán giả cảm thấy "tụt mood", thậm chí trang Sohu nhận xét diễn viên quần chúng còn lấn át cô.

Trong khi các nhân vật khác đều rám nắng, ăn mặc giản dị, mang đúng phong thái người nông dân thời bấy giờ thì nữ diễn viên 8x lại trắng trẻo, làn da mịn màng như vừa bước ra từ một salon làm đẹp ở thành phố. Dù kịch bản cho thấy cô đã sống ở nông thôn thời gian dài nhưng gương mặt vẫn trắng bệch, lớp trang điểm dày, còn lộ cả miếng dán kích mí. Khi đứng cạnh Âu Hào vốn có tạo hình mộc mạc, Dương Mịch càng không hợp bối cảnh.

Vấn đề không chỉ ở ngoại hình, cách Dương Mịch đọc thoại và thể hiện cảm xúc cũng khiến khán giả khó đồng cảm. Giọng thoại bị chê cứng, thiếu cảm xúc, đôi mắt gần như vô hồn, biểu cảm khi làm việc đồng áng vẫn mang dáng vẻ tiểu thư "làm màu" khi lúc nào cũng mím môi, nheo mắt nhìn xa xăm.

Điều này càng lộ rõ khi đặt cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm. Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ hay Lâm Vĩnh Kiện vốn đã quen thuộc với phong cách phim chính kịch, tạo hình và diễn xuất của họ ăn nhập với bối cảnh giúp câu chuyện trở nên thuyết phục. Trái lại, nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế chẳng khác gì một "nốt nhạc lạc tông" giữa cả bản nhạc.