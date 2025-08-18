Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch không chỉ khiến khán giả bất ngờ với vai diễn này, mà còn chứng minh bản thân có thể đảm nhận nhiều thể loại nhân vật khác nhau”.

Mới đây, Triệu Đức Phát chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Dương Mịch đã khắc họa thành công nhân vật Ninh Tú Tú, thể hiện rõ khả năng diễn xuất và sự chuyển mình thành công của cô ấy.

Khi trả lời câu hỏi của một khán giả, Triệu Đức Phát khẳng định: “Ninh Tú Tú do Dương Mịch thủ vai chính là hình tượng đại nữ chủ trong lòng tôi. Tôi vô cùng tán thưởng diễn xuất của Dương Mịch, vì cô ấy đã thực sự thổi hồn vào nhân vật Tú Tú".

Nhà văn nói thêm rằng, ông đã rơi nước mắt khi xem những cảnh phim xúc động của Dương Mịch: “Cảnh Tú Tú trở về và biết được người trong lòng - Phí Văn Điển - đã cưới em gái mình, cái cảm giác cô đơn cùng cực, không nơi nương tựa ấy đã được nữ diễn viên lột tả vô cùng tinh tế qua nét mặt. Khoảnh khắc đó tôi đã rơi nước mắt. Nhiều cảnh khác cũng lay động lòng người”.

Sự kinh ngạc và cô độc của Tú Tú sau khi gặp biến cố, sự oán hận và không thể hiểu nổi người cha của mình, mối tình dang dở với Phí Văn Điển, việc dần chấp nhận và nảy sinh tình cảm với Đại Cước, cũng như quá trình học hỏi và hòa nhập vào cuộc sống ở nông thôn… tất cả đều được cô ấy khắc họa một cách tỉ mỉ, tinh tế”, nhà văn bày tỏ sự hài lòng khi Dương Mịch thể hiện thành công “đứa con tinh thần” của ông trên màn ảnh.

Không chỉ tác giả tiểu thuyết gốc, nữ diễn viên kỳ cựu Tần Hải Lộ, đóng vai Phí Tả Thị trong “Sinh vạn vật”, cũng khen ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự cố gắng của Dương Mịch.

"Cô ấy thật sự rất nghiêm túc, nói lời thoại không sai một chữ. Cô ấy cũng cực kỳ thông minh, có thể tự nghiệm ra nhiều điều khi được mọi người góp ý, hoặc qua các cuộc đối thoại với nhau. Điều này tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Qua nhiều cảnh diễn với thầy Lâm (diễn viên Lâm Vĩnh Kiện, đóng vai bố chồng Ninh Tú Tú) cô ấy đã từng chút một nắm bắt cách để hòa nhập tốt trong nhóm diễn viên này (nhóm diễn viên kỳ cựu)”, Tần Hải Lộ chia sẻ về Dương Mịch.

Dương Mịch đã rời xa hình ảnh lộng lẫy quen thuộc để hóa thân vào vai diễn có nhiều góc khuất và đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu sắc. Cô chấp nhận tăng cân, để mặt mộc, mặc trang phục cũ kỹ và để làn da rám nắng. Những điều này cho thấy sự hy sinh rõ rệt của nữ diễn viên, đồng thời phản ánh thái độ nghiêm túc của cô với nghề.

Trong nhiều cảnh quay, Dương Mịch thể hiện sự đau đớn, dằn vặt và kiên cường của nhân vật bằng ánh mắt và biểu cảm nội tâm, thay vì dựa vào lời thoại. Đây là một sự thay đổi tích cực trong lối diễn của cô, vốn trước đây thường bị đánh giá là đơn điệu và thiếu chiều sâu.

Khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao nỗ lực của Dương Mịch. Cô đã thể hiện tốt những phân đoạn cảm xúc như cảnh tuyệt vọng khi bị gia đình ruồng bỏ hay cảnh kiên cường vượt qua thử thách. Một số nhà phê bình nhận xét, ánh mắt của Dương Mịch trong “Sinh vạn vật” có hồn hơn, thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý của nhân vật.