Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Trước đó, Khốc vân ước tính rating (tỉ suất người xem) của “Sinh vạn vật” trung bình 3 tập đầu là 1,99% và rating thời điểm cao nhất là 2,68%. Mới đây, CCTV-8 công bố rating chính thức (CVB) 3 tập đầu của bộ phim đạt 1,871%. Đây là một khởi đầu tốt, cho thấy tác phẩm đang được khán giả truyền hình đón nhận.

Theo hệ thống Khốc vân, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Sinh vạn vật” đã đạt 57,24 triệu lượt xem (view) trong ngày phát sóng đầu tiên (tính cả trên kênh truyền hình CCTV-8 và nền tảng trực tuyến iQiYi), lập kỷ lục tác phẩm có lượt xem ngày đầu trên mọi nền tảng cao nhất năm 2025. “Sinh vạn vật” đứng Top 1 về lượng view theo bảng xếp hạng của Khốc vân vào ngày 13.8, vượt mặt những bộ phim lên sóng cùng thời điểm như “Lợi kiếm hoa hồng”, “Cẩm nguyệt như ca”, “Phàm nhân tu tiên”...

Tuy nhiên, lượng view trên nền tảng của “Sinh vạn vật” chưa thực sự bùng nổ. Trong số hơn 57 triệu view do Khốc vân thống kê, chỉ có 12,91 triệu view đến từ nền tảng. Trong khi đó, iQiYi đã thông báo bộ phim đạt mốc nhiệt độ ấn tượng 8.000 điểm chỉ sau chưa đầy 5 tiếng.

Một hệ thống khác là Vân hợp thống kê “Sinh vạn vật” mới chỉ đạt 8,25 triệu view ngày đầu, đứng thứ 8 bảng xếp hạng lượng view trên các nền tảng ngày 13/8. Con số này được đánh giá là chưa đạt kỳ vọng so với nhiệt độ phim trên nền tảng iQiYi.

Mặc dù vậy, “Sinh vạn vật” vẫn đang là bộ phim gây chú ý và hứa hẹn bứt phá qua từng tập. Đây được xem là cơ hội để Dương Mịch chuyển mình sau nhiều vai chính thất bại.

Bên cạnh thành công về mặt truyền thông, diễn xuất của Dương Mịch cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Mặc dù vẫn còn một vài ý kiến trái chiều ban đầu, nhưng đa số đều dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của cô.

Nhiều người nhận xét rằng Dương Mịch đã thể hiện sự trưởng thành trong cách diễn xuất, đặc biệt là trong các cảnh khóc. Cô đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ sự tuyệt vọng, đau đớn đến sự kiên cường và quyết liệt.

Ánh mắt của nữ diễn viên trong phim được nhận xét là có hồn và làm lay động lòng người. Một số ý kiến khác cũng cho rằng Dương Mịch đã học được cách diễn xuất nội tâm, biết kìm nén cảm xúc, thay vì chỉ thể hiện qua lời thoại.