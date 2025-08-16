Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Sao quốc tế 16/08/2025 17:58

Bộ phim Sinh vạn vật không chỉ giúp Dương Mịch thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một 'nữ hoàng phim thần tượng' mà còn đạt được những thành tích đáng nể, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ khi công chiếu và nhận về 'cơn mưa' lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Theo hệ thống Khốc vân, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Sinh vạn vật” đã đạt 57,24 triệu lượt xem (view) trong ngày phát sóng đầu tiên (tính cả trên kênh truyền hình CCTV-8 và nền tảng trực tuyến iQiYi), lập kỷ lục tác phẩm có lượt xem ngày đầu trên mọi nền tảng cao nhất năm 2025. “Sinh vạn vật” đứng Top 1 về lượng view theo bảng xếp hạng của Khốc vân vào ngày 13.8, vượt mặt những bộ phim lên sóng cùng thời điểm như “Lợi kiếm hoa hồng”, “Cẩm nguyệt như ca”, “Phàm nhân tu tiên”...

Trước đó, Khốc vân ước tính rating (tỉ suất người xem) của “Sinh vạn vật” trung bình 3 tập đầu là 1,99% và rating thời điểm cao nhất là 2,68%. Mới đây, CCTV-8 công bố rating chính thức (CVB) 3 tập đầu của bộ phim đạt 1,871%. Đây là một khởi đầu tốt, cho thấy tác phẩm đang được khán giả truyền hình đón nhận.

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 1

Tuy nhiên, lượng view trên nền tảng của “Sinh vạn vật” chưa thực sự bùng nổ. Trong số hơn 57 triệu view do Khốc vân thống kê, chỉ có 12,91 triệu view đến từ nền tảng. Trong khi đó, iQiYi đã thông báo bộ phim đạt mốc nhiệt độ ấn tượng 8.000 điểm chỉ sau chưa đầy 5 tiếng.

Một hệ thống khác là Vân hợp thống kê “Sinh vạn vật” mới chỉ đạt 8,25 triệu view ngày đầu, đứng thứ 8 bảng xếp hạng lượng view trên các nền tảng ngày 13/8. Con số này được đánh giá là chưa đạt kỳ vọng so với nhiệt độ phim trên nền tảng iQiYi.

Mặc dù vậy, “Sinh vạn vật” vẫn đang là bộ phim gây chú ý và hứa hẹn bứt phá qua từng tập. Đây được xem là cơ hội để Dương Mịch chuyển mình sau nhiều vai chính thất bại.

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 2

Bên cạnh thành công về mặt truyền thông, diễn xuất của Dương Mịch cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Mặc dù vẫn còn một vài ý kiến trái chiều ban đầu, nhưng đa số đều dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của cô.

Nhiều người nhận xét rằng Dương Mịch đã thể hiện sự trưởng thành trong cách diễn xuất, đặc biệt là trong các cảnh khóc. Cô đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ sự tuyệt vọng, đau đớn đến sự kiên cường và quyết liệt.

Ánh mắt của nữ diễn viên trong phim được nhận xét là có hồn và làm lay động lòng người. Một số ý kiến khác cũng cho rằng Dương Mịch đã học được cách diễn xuất nội tâm, biết kìm nén cảm xúc, thay vì chỉ thể hiện qua lời thoại.

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Bộ phim Sinh Vạn Vật do Dương Mịch và Âu Hào đóng chính đã xác nhận lên sóng từ ngày 13/8 tới. Đây là dự án chính kịch lấy bối cảnh nông thôn Trung Quốc trong giai đoạn 1920 - 1950, xoay quanh hành trình trưởng thành và thay đổi số phận của nhân vật Ninh Tú Tú.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Giữa lúc Triệu Lộ Tư đang đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp, phát ngôn của Dương Mịch 'gây sốt'

Giữa lúc Triệu Lộ Tư đang đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp, phát ngôn của Dương Mịch 'gây sốt'

Dương Mịch được khen ngợi về diễn xuất trong phim điện ảnh 'Vải tiến Trường An'

Dương Mịch được khen ngợi về diễn xuất trong phim điện ảnh 'Vải tiến Trường An'

Dương Mịch gây tranh cãi với thẩm mỹ dị dạng độc hại của mình

Dương Mịch gây tranh cãi với thẩm mỹ dị dạng độc hại của mình

Dương Mịch lấy lại danh tiếng sau vai phụ của phim điện ảnh Vải Tiến Trường An?

Dương Mịch lấy lại danh tiếng sau vai phụ của phim điện ảnh Vải Tiến Trường An?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp với Hoàng Cảnh Du sau phim 'Hạnh phúc trong tầm tay'

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp với Hoàng Cảnh Du sau phim 'Hạnh phúc trong tầm tay'

Phim "Lợi kiếm hoa hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Cẩm nguyệt như ca" của Châu Dã nhận điểm số trái ngược

Phim "Lợi kiếm hoa hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Cẩm nguyệt như ca" của Châu Dã nhận điểm số trái ngược

Lý do nhà sản xuất Phàm Nhân Tu Tiên phân vân có nên làm phần 2

Lý do nhà sản xuất Phàm Nhân Tu Tiên phân vân có nên làm phần 2

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ