Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Bộ phim Sinh Vạn Vật do Dương Mịch và Âu Hào đóng chính đã xác nhận lên sóng từ ngày 13/8 tới. Đây là dự án chính kịch lấy bối cảnh nông thôn Trung Quốc trong giai đoạn 1920 - 1950, xoay quanh hành trình trưởng thành và thay đổi số phận của nhân vật Ninh Tú Tú.

Tối 13/8, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Sinh vạn vật” chính thức lên sóng 3 tập đầu tiên vào khung giờ vàng của CCTV-8, và phát hành 5 tập trên nền tảng trực tuyến iQiYi.

“Sinh vạn vật” ghi nhận thành tích ấn tượng ngay khi lên sóng. Bộ phim đạt mốc nhiệt độ 7.000 điểm trên iQiYi sau chưa đầy 5 tiếng. Theo hệ thống Khốc vân, “Sinh vạn vật” ghi nhận rating trung bình 3 tập đầu là 1,99% và rating cao nhất là 2,68%.

5 tập phát hành trên iQiYi có 4 quảng cáo mỗi tập, cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực về kịch bản, xây dựng bối cảnh và diễn xuất của dàn diễn viên. Trên mạng xã hội Weibo, các từ khóa “Rating Sinh vạn vật”, “Diễn xuất của Dương Mịch” lọt top xu hướng thịnh hành hàng đầu.

Nhiều khán giả khen ngợi khả năng diễn xuất của Dương Mịch, cho rằng cô đã có những phân cảnh chạm đến cảm xúc người xem. Trong một cảnh đối diễn với ngôi sao kỳ cựu Tần Hải Lộ, mỹ nhân sinh năm 1986 được nhận xét thể hiện tròn vai, không lép vế.

Bên cạnh đó, sau những tập đầu, chủ đề diễn xuất của Dương Mịch leo hot search trên Weibo với hàng triệu khán giả khen ngợi. Trang 163 cho rằng Dương Mịch đã làm thay đổi nhận thức của khán giả về bản thân cô ấy khi trước khi phim ra mắt, nhiều người nghi ngờ Dương Mịch không thể vào vai một người phụ nữ nông thôn khốn khó. Gương mặt thanh tú, hoàn hảo cho vai diễn, biểu cảm cực tốt, nhất là trong những cảnh thể hiện sự tuyệt vọng, oán hận.

Đặc biệt, đôi mắt hồ ly đẹp nhất showbiz của Dương Mịch một lần nữa phát huy tối đa sức hút. Trong những phân cảnh thể hiện nỗi đau của nhân vật, cô không cần thoại, không cần gào khóc, chỉ một ánh mắt cũng khiến khán giả thấy rõ tâm can và nội tâm đầy phức tạp của Tú Tú.

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng Bộ phim chính thức ra mắt khán giả vào ngày 13/8, được chuyển thể từ tiểu thuyết từng đoạt giải thưởng của nhà văn nổi tiếng Triệu Đức Phát. Với bối cảnh tại vùng núi Nghi Mông, Sơn Đông (Trung Quốc) từ năm 1927 đến 1947, Sinh vạn vật kể về câu chuyện bi tráng của Ninh Tú Tú (Dương Mịch), con gái của một địa chủ.

