Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

“Sinh vạn vật” của Dương Mịch và Âu Hào đã lên sóng trên đài CCTV8 và nền tảng iQiyi những ngày qua. Phim thiết lập nhiều thành tích mới, các chỉ số từ rating chiếu đài, lượt xem, tương tác mạng xã hội đều tăng theo từng ngày. Trong đó, diễn xuất của các diễn viên là điểm cộng lớn của “Sinh vạn vật”. Bên cạnh hai diễn viên chính Dương Mịch, Âu Hào, các vai phụ của Tần Hải Lộ, Nghê Đại Hồng, Hình Phi đều được khen ngợi.

“Sinh vạn vật” được đánh giá là cơ hội để mỹ nhân Bắc Kinh khôi phục lại danh tiếng và ghi điểm trong mắt công chúng. Để hóa thân thành phụ nữ nông thôn, Dương Mịch đã đến Sơn Đông (Trung Quốc) trải nghiệm trước khi vào đoàn quay phim. Mỗi ngày, nữ diễn viên đã làm quen với công việc đồng áng và luyện tập phương ngữ địa phương.

Khi vào đoàn, Dương Mịch không trang điểm, không chăm chút về ngoại hình nhằm tạo sự phù hợp với hình ảnh phụ nữ giai đoạn 1927-1947. Sự cố gắng và chăm chỉ đã giúp Dương Mịch có bước đột phá trong diễn xuất, thể hiện được hình tượng Ninh Tú Tú.

Ngay khi vừa lên sóng, Sinh vạn vật đã lập tức gây sốt trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến. Theo thống kê của các hệ thống uy tín tại Trung Quốc, bộ phim đã lập kỷ lục ngay từ những tập đầu tiên. Ngay trong 10 phút đầu tiên, tỷ suất người xem thời gian thực trên kênh CCTV-8 đã vượt mốc 2% và đạt đỉnh 2,68% ở tập thứ hai, lập kỷ lục cho phim truyền hình chiếu khung giờ vàng mùa hè của đài này. Đồng thời, lượt xem phim trên nền tảng iQiYi cũng tăng vọt, vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" cùng thời điểm.

Phim cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo, lập kỷ lục đối với thể loại phim thời đại cũ. Nhiều cảnh quay quan trọng như "lời thề đoạn tuyệt với cha" của Ninh Tú Tú đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Bên cạnh thành công về mặt truyền thông, diễn xuất của Dương Mịch cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Mặc dù vẫn còn một vài ý kiến trái chiều ban đầu, nhưng đa số đều dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của cô.

Nhiều người nhận xét rằng Dương Mịch đã thể hiện sự trưởng thành trong cách diễn xuất, đặc biệt là trong các cảnh khóc. Cô đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ sự tuyệt vọng, đau đớn đến sự kiên cường và quyết liệt.

Ánh mắt của nữ diễn viên trong phim được nhận xét là có hồn và làm lay động lòng người. Một số ý kiến khác cũng cho rằng Dương Mịch đã học được cách diễn xuất nội tâm, biết kìm nén cảm xúc, thay vì chỉ thể hiện qua lời thoại.