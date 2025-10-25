Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Sao quốc tế 25/10/2025 11:00

Theo truyền thông Trung Quốc, với thực lực, sự nỗ lực không ngừng cùng hình ảnh tích cực, Tiêu Chiến đã lập nên nhiều kỷ lục mà đến nay vẫn chưa ai vượt qua.

Từ một ca sĩ thần tượng bước ra từ nhóm nhạc, Tiêu Chiến đã vươn lên thành gương mặt tiêu biểu của làng giải trí Trung Quốc Thành công ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất giúp anh có vị thế lớn trong Cbiz hiện nay.

Trong mảng phim ảnh, Tiêu Chiến là diễn viên duy nhất nắm giữ kỷ lục “kéo tân” - tức lượng người xem trực tuyến tăng nhanh nhất của hai nền tảng hàng đầu Trung Quốc với hai bộ phim đều do anh đóng chính.

Bộ phim "Trần tình lệnh" (2019) trở thành hiện tượng toàn châu Á, đứng đầu bảng kéo tân của nền tảng Tencent Video suốt 33 tháng - con số chưa từng có trong lịch sử truyền hình. Bộ phim đạt doanh thu fast track (tăng trưởng doanh thu) 156 triệu nhân dân tệ chỉ sau ngày đầu phát sóng và đến nay vẫn giữ kỷ lục là phim có lượng đánh giá cao nhất trên Douban với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn.

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz? - Ảnh 1

Năm 2025, Tiêu Chiến tiếp tục khẳng định vị thế khi tái xuất trong "Tàng Hải truyện". Chỉ sau 29 giờ phát sóng, phim đã lọt vào bảng kéo tân của năm và nhanh chóng vươn lên ngôi quán quân chỉ sau 22 ngày.

Sau 5 tháng, tác phẩm trở thành phim có chỉ số nhiệt độ cao nhất lịch sử nền tảng Youku, đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng chiêu thương, tổng lượt xem và lượng đánh giá Douban của phim truyền hình 2025 trên các nền tảng như Vân Hợp, Maoyan, Đăng Tháp. "Tàng Hải truyện" còn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và sự công nhận từ giới chuyên môn, củng cố vị thế “đại nam chủ” của Tiêu Chiến.

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz? - Ảnh 2

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Tiêu Chiến còn giữ nhiều kỷ lục trong âm nhạc. Ca khúc "Quang điểm" giúp anh trở thành ca sĩ có doanh số single cao nhất lịch sử Trung Quốc với hơn 160 triệu nhân dân tệ.

Album vật lý "Chúng ta" tiếp tục lập kỷ lục khi đạt doanh thu hơn 250 triệu nhân dân tệ, giữ vị trí số một trong danh sách album bán chạy nhất mọi thời đại của Cbiz.

 

Từ Cố Ngụy dịu dàng trong Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đến Lưu Tranh Lượng trong Tiểu Thành Lương Phương, câu chuyện khoác áo blouse trắng của Tiêu Chiến lại viết tiếp chương mới. Dự án đã nhanh chóng leo lên top 3 xu hướng tìm kiếm, đồng thời thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các thương hiệu dược phẩm.

