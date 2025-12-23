Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 23/12/2025 15:49

Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới với tôi, mẹ của anh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi nói rằng mẹ không thể cản anh được.

Sau này khi về làm dâu nhà chồng, tôi mới hối hận vì sao lại bất chấp dáng vẻ không đồng ý của mẹ chồng mà vẫn kiên định lấy anh. Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

 

Không chỉ vậy, chồng tôi còn có một người cha thích đánh đập vợ. Dù rằng bố mẹ chồng tôi thường không sống gần nhau, nhưng chỉ cần bố chồng về nhà thì chắc chắn đó là một ngày nhà tôi không yên bình. Nhưng thay vì lên tiếng, hay khóc lóc, mẹ chồng của tôi chỉ im lặng. Như đã quá quen, cũng như là mặc kệ.

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện. Càng sống lâu cùng mẹ chồng thì tôi càng hiểu bà là người thường xuyên im lặng. Nhưng bà luôn là người xuất hiện khi tôi cần.

Rất nhiều lần tôi trách mẹ chồng vì sao không lên tiếng dạy đứa con trai của mình. Nhưng có lẽ chính bà cũng không thể lên tiếng để bảo vệ mình trước người chồng tệ bạc. Chính bà cũng không đủ sức để dạy đứa con trai đã học phải tính xấu từ cha, đã bị bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ.

Ngày ly hôn chồng, tôi về nhà gói ghém đồ đạc. Mẹ chồng đợi tôi xách vali ra thì dúi vào tay tôi một gói đồ. Sau đó, lần đầu tiên tôi nghe bà nói nhiều như thế, sau những năm tôi thấy bà im lặng:

“Mẹ từ nhỏ đã chiều hư nó. Đến khi nó lớn rồi mẹ cũng không dạy nó được nữa. Nó có bao nhiêu tính xấu mẹ đều biết hết. Ngày trước mẹ mong con đừng bước chân vào nhà này. Giờ khi con bước đi ra, mẹ mong con tìm được tấm chồng tốt hơn con của mẹ”.

Gói đồ bà đưa cho tôi là chiếc áo dài tự tay bà may, bà nói là quà cưới sau này cho tôi lấy chồng mới. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chắc vì thương mình mà cũng thương lấy người phụ nữ trước mặt. Bà là người vợ nhu nhược không thể rời khỏi người chồng tệ bạc với mình, cũng là người mẹ kém cỏi chẳng thể dạy được con trai nên người. Nhưng bà cũng chỉ là một người đàn bà, chắc đã đau lòng rất lâu, đã mệt mỏi rất nhiều.

Khi tôi quay lưng đi, tôi chẳng bao giờ quên được người đàn bà như thế. Vì tôi cũng từng sống như bà, còn bà thì dẫu khao khát cũng không dám trở thành tôi tự do của bây giờ.

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 12 phút trước
Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Tâm sự 17 phút trước
Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Sao quốc tế 32 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 42 phút trước
Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 50 phút trước
Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Thấy vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi 'hóa đá' khi nhìn xuống vòng 2 của cô ấy trong bộ váy cưới

Thấy vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi 'hóa đá' khi nhìn xuống vòng 2 của cô ấy trong bộ váy cưới

Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Nghe tin chị dâu cũ tái giá với cụ ông gần 70 tuổi, tôi chạy đến khóc nghẹn rồi dúi vào tay chị 50 triệu

Nghe tin chị dâu cũ tái giá với cụ ông gần 70 tuổi, tôi chạy đến khóc nghẹn rồi dúi vào tay chị 50 triệu

Thấy mặt chồng chị hàng xóm, tôi 'hóa đá' nhận ra màn kịch kinh hoàng mà hắn đang diễn với cả hai gia đình

Thấy mặt chồng chị hàng xóm, tôi 'hóa đá' nhận ra màn kịch kinh hoàng mà hắn đang diễn với cả hai gia đình