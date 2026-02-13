Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), 3 con giáp Tài Vận bừng sáng, Phúc Khí dồi dào, tiền bạc vô biên, cực kỳ may mắn

Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Vận bừng sáng, Phúc Khí dồi dào, tiền bạc vô biên, cực kỳ may mắn trong 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), nhờ Chính Tài, đối với những người tuổi Mão, ngày mới này bạn làm việc chăm chỉ và thu hoạch bội thu. Tam Hội nâng đỡ, bạn đã giành được sự ghi nhận của đồng nghiệp và cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm cao và tính chuyên nghiệp của mình. Nỗ lực này cũng sẽ được chuyển thành kết quả thiết thực, cho phép bạn đạt được hiệu suất tốt hơn tại nơi làm việc.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), 3 con giáp Tài Vận bừng sáng, Phúc Khí dồi dào, tiền bạc vô biên, cực kỳ may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn đời để mối quan hệ luôn bền chặt. Tình cảm lứa đôi ngày càng mặn nồng. Mặc dù giữa hai bạn vẫn còn nhiều điều ngăn trở nhưng khi hai trái tim hướng về nhau thì sẽ nhận ra sự chân thành của nhau.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), cục diện Tam Hội che chở, người tuổi Dần được dự báo gặp khá nhiều may mắn. Tất cả các hạng mục công việc đều đã được xử lý ổn thỏa xong xuôi từ trước đó, đây đều là những việc nằm trong kế hoạch từ trước đó nên bạn không gặp bất cứ sự lúng túng nào, thoải mái đón Tết an lành.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), 3 con giáp Tài Vận bừng sáng, Phúc Khí dồi dào, tiền bạc vô biên, cực kỳ may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tình cảm cũng khá ổn định. Con giáp này luôn khéo léo trong việc dung hòa các mối quan hệ nên được lòng mọi người xung quanh, duy trì những kết nối rất hữu ích trong cuộc sống. Ngày này các cặp đôi nếu có đang giận dỗi nửa kia thì cũng sẽ nhanh chóng làm hòa, vui đón xuân mới.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Tuất sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Người làm nghề tự do dần khẳng định được vị thế của mình nên lượng khách hàng, đối tác kí kết hợp đồng ngày một đông đúc. Một số người có cơ hội phát tài bất ngờ. Khoản tiền này có thể đến từ việc trúng thưởng, trúng số, nhận lời lãi hoặc có người trả nợ cho bạn. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/2 - 15/2/2026), 3 con giáp Tài Vận bừng sáng, Phúc Khí dồi dào, tiền bạc vô biên, cực kỳ may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim cũng báo hiệu tin vui trên phương diện tình cảm. Người tuổi Tuất đã biết chăm chút ngoại hình của mình hơn nên dễ thu hút sự chú ý của người khác. Hãy cởi mở trò chuyện với mọi người, bạn có thể dần tìm ra người phù hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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