Bỏ qua hạt kê trong thực đơn là bạn đã lãng phí một 'kho báu' dinh dưỡng vô giá

Dinh dưỡng 13/02/2026 11:30

Đừng để kích thước nhỏ bé của hạt kê đánh lừa thị giác của bạn. Đằng sau những hạt tròn vàng óng ấy là một nguồn dược tính mạnh mẽ mà y học cổ truyền lẫn hiện đại đều đánh giá cao.

Thành phần dinh dưỡng của hạt kê

Hạt kê được xem là loại ngũ cốc “nhỏ nhưng giàu giá trị”. Thành phần chính của hạt kê là tinh bột, chiếm khoảng 73%. Ngoài ra, loại hạt này còn cung cấp carbohydrate, chất xơ, protein, chất béo cùng nhiều vi chất quan trọng như phốt pho, magie, folate và sắt.

Đáng chú ý, kê là một trong những loại ngũ cốc có hàm lượng canxi cao nhất. Bên cạnh đó, hạt kê còn chứa nhiều axit amin thiết yếu - thành phần cần thiết cho quá trình phát triển và duy trì hoạt động của cơ thể, thậm chí vượt trội hơn so với nhiều loại ngũ cốc khác.

Những lợi ích của hạt kê không phải ai cũng biết

Giúp ổn định đường huyết: Hạt kê là loại hạt có chỉ số đường huyết thấp, với hàm lượng chất xơ cao hơn so với một số loại hạt ngũ cốc khác. Hạt kê giúp bổ sung đủ dinh dưỡng nhưng không gây đường huyết cao. Chính vì vậy món cháo kê là lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn phụ của những người mắc bệnh tiểu đường.

Hạt kê tốt cho hệ tiêu hóa: Hạt kê theo đĐông y có tác dụng kiện tỳ, ích vị do vậy nó được sử dụng cho những người có tình trạng tỳ vị hư làm ăn không ngon, hay nôn ói, tiêu chảy, ăn uống khó tiêu,kém hấp thu, suy dinh dưỡng,… Việc thường xuyên dùng hạt kê sẽ giúp cải thiện tình trạng tiêu hóa kém.

Giúp bổ máu: Bên cạnh rất nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, hạt kê còn có hàm lượng sắt cao nên ưn hạt kê giúp bổ máu. Sắt là một thành phần quan trọng trong quá trình tạo ra hồng cầu rất tốt cho những người bị thiếu máu thiếu sắt, đặc biệt là phụ nữ mang thai và sau sinh cần bổ sung sắt cho cơ thể.

Hạt kê hỗ trợ điều trị suy nhược có thể: Hạt kê rất tốt cho những người thường xuyên bị mệt mỏi, gầy yếu, ăn ngủ kém hay vừa mới ốm dậy vì trong hạt kê có chứa hàm lượng sinh tố B và các chất vi lượng cần thiết đối với quá trình phục hồi sức khỏe.

Cách chế biến hạt kê giàu dinh dưỡng

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của hạt kê, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Cháo hạt kê nấu thịt gà

Ngâm hạt kê khoảng một giờ trước khi nấu. Thịt gà luộc chín, xé nhỏ. Dùng nước luộc gà để nấu kê trên lửa nhỏ, khuấy đều tay để tránh cháy đáy nồi. Khi kê chín mềm, cho thịt gà vào, nêm gia vị vừa ăn. Món cháo này phù hợp với người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người cần bồi bổ sức khỏe.

Cháo hạt kê khoai lang

Hạt kê vo sạch, ngâm nước. Khoai lang gọt vỏ, cắt miếng. Cho cả hai nguyên liệu vào nấu đến khi mềm nhừ, nêm gia vị vừa ăn. Đây là món ăn sáng giàu chất xơ, ít calo, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng.

Cháo hạt kê nấu trúc diệp

Lá tre (trúc diệp) rửa sạch, đun sôi lấy nước rồi bỏ bã. Dùng nước này nấu hạt kê đến khi chín nhừ. Món ăn được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mệt mỏi, hồi hộp hoặc say nắng theo kinh nghiệm dân gian.

Ngoài các món cháo, hạt kê còn có thể dùng để nấu cơm, nấu chè, làm bánh, trộn salad hoặc kết hợp với đại táo trong các món ăn bồi bổ.

