2 cách nấu chè hạt kê dẻo thơm, chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Chè là một trong những món ăn thanh nhẹ, ngọt dịu từ những nguyên liệu tự nhiên và được rất nhiều thực khách ở các độ tuổi khác nhau yêu thích. Nổi bật là các loại chè quen thuộc như chè hạt sen , chè đậu xanh , chè đậu đỏ ,...và sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu bỏ qua món chè hạt kê . Một món chè với nguyên liệu thơm ngon đặc biệt, mang đến hương vị rất riêng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm chè hạt kê thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Loại hạt này từ lâu đã được biết đến là một loại thức ăn sử dụng cho chim hoặc dùng tắm cho trẻ nhỏ để ngăn ngừa rôm, mụn. Nhưng đến thời gian gần đây, hạt kê còn được dùng nhiều trong các công thức nấu ăn như: nấu cháo, nấu chè, chế biến các món ăn chay,.... Vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Câu trả lời nằm trong các nghiên cứu y học hiện đại về loại hạt ngũ cốc này.

Hạt kê có tên tiếng anh là Millet - là một trong nhóm ngũ cốc có hình dạng như cây lúa hoặc cỏ lồng, đóng vai trò là lương thực chính của một số nước ở Châu Phi và Trung Á, Nam Á.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt kê nằm trong nhóm ngũ cốc thiết yếu của đời sống con người, nhờ vào hàm lượng chứa tinh bột cao (73 %) và một số vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là hạt kê có chứa lượng canxi cao nhất trong các hạt ngũ cốc với 13% DV ( Daily Value - giá trị hằng ngày) trên 1 cốc nấu chín (100g),...

Không chỉ vậy, hạt kê tuy bé nhỏ là thế nhưng lại mang tới lợi ích to lớn cho người tiêu thụ đấy. Việc đưa hạt kê vào thực đơn sẽ giúp cơ thể bạn có được những công dụng hữu hiệu sau: ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bổ sung năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân, bổ sung máu, giảm cholesterol xấu, tốt cho hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng, giúp xương chắc khỏe, tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa,...

Quả là nhỏ mà có võ phải không nào?! Với các công dụng tuyệt vời như này, chị em mà bỏ qua thì thật lãng phí đấy. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chè hạt kê thơm ngon với 2 công thức chế biến siêu đơn giản dưới đây nhé!

2 cách làm chè hạt kê thơm ngon, dinh dưỡng và đơn giản

1. Chè kê đậu xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món chè kê đậu xanh dẻo ngon!

Hạt kê 100 gr

Đậu xanh 100 gr (đã cà vỏ)

Đường phèn 120 gr

Lá dứa 20 gr

Nước 1 lít

Các bước tiến hành làm chè kê đậu xanh thơm ngom

Bước 1: Ngâm đậu xanh và hạt kê

Công đoạn ngâm mềm và làm sạch hạt kê!

- Đầu tiên, đậu xanh và hạt kê mua về, bạn cho vào từng tô riêng và ngâm với nước trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

- Sau khi ngâm đủ thời gian thì bạn vớt ra, rửa sạch và để ráo nước là được nhé.

Bước 2: Nấu nhừ đậu xanh

Nấu cho đến khi đậu xanh chín nhừ và sánh mịn lại là đạt!

- Trước hết, bạn bắc một chiếc nồi trên bếp và cho lần lượt 400ml nước và 20gr lá dứa vào, tiến hành nấu trong 5 phút ở lửa lớn.

- Tiếp đó, bạn gắp lá hết dứa ra và cho hết phần đậu xanh đã được ngâm nở vào nồi nước.

- Sau đó đậy nắp lại và nấu cho đến khi đậu xanh mềm nhừ ra, rồi mở nắp và khuấy đều đậu xanh cho sánh mịn lại là đạt nhé.

Bước 3: Nấu nhừ hạt kê

Nấu đến khi hạt kê chín mềm, nở ra và sánh lại là được nhé!

- Ở bước này, bạn cần bắc một chiếc nồi khác lên bếp và cho 600ml nước và hạt kê đã ngâm vào nấu.

- Tiến hành vừa nấu vừa khuấy đều cho đến khi hạt kê mềm, nở ra và nước sánh lại là được.

Bước 4: Nấu chè kê đậu xanh

Quy trình nấu chè kê đậu xanh chuẩn vị!

- Ở bước cuối cùng này, khi hạt kê đã chín nhừ thì bạn cho hết phần đậu xanh đã nấu nhừ vào nồi để nấu chung.

- Sau đó tiến hành khuấy đều hỗn hợp và cho thêm 120gr đường phèn vào nấu cùng.

- Tiếp tục khuấy đều cho đến khi đường tan và chè sôi lại thì bạn có thể tắt bếp, múc chè ra chén và thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Chè kê đậu xanh dẻo thơm, ngon mắt ngon miệng!

Chè kê đậu xanh sau khi hoàn thành sẽ có vị ngọt thanh hấp dẫn, hòa quyện cùng vị bùi bùi của đậu xanh sánh mịn và hạt kê dẻo dẻo thơm ngon, khiến ai ăn cũng mê nhé. Món chè này mà ăn kèm với bánh đa kê nữa thì ngon miễn bàn!

2. Chè kê táo đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm chè kê táo đỏ ngon miệng

Hạt kê 50 gr

Khoai mì 1 củ

Táo đỏ 30 gr (khoảng 15 quả)

Bột mì 1 muỗng cà phê

Đường nâu 10 gr

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm chè kê táo đỏ ngọt thơm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế khoai mì cùng táo đỏ

- Trước tiên, với khoai mì, bạn đem cắt làm đôi, bào vỏ và rửa sạch lại nhiều lần với nước rồi tiến hành đập dập, băm nhuyễn ra là được nhé.

- Còn về phần sơ chế táo đỏ và kỷ tử, bạn cho 2 loại quả này 1 muỗng cà phê bột mì cùng 1 ít nước, vo nhẹ và đổ bỏ nước đi, sau đó đem rửa lại một lần nữa với nước sạch, rồi vớt ra để ráo là đã được làm sạch hoàn toàn rồi nhé. Riêng với táo đỏ, sau khi làm sạch, bạn thái thành những lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế rồi đấy!

Bước 2: Sơ chế hạt kê

Ngâm và tiến hành làm sạch hạt kê

Hạt kê mua về, bạn ngâm qua với nước trong khoảng 2 phút rồi đem xả lại với nước sạch từ 1 - 2 lần cho sạch hẳn, rồi vớt ra để ráo là được.

Bước 3: Nấu chè kê táo đỏ

Các bước nấu chè kê táo đỏ chuẩn thơm ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi nước lên bếp và mở lửa lớn.

- Khi thấy nước sôi lên thì bạn cho hết phần hạt kê đã được ngâm mềm vào, tiến hành khuấy đều để hạt kê nhanh chín và nở mềm, sau đó đậy nắp và nấu trong khoảng 10 phút là được.

- Đến đây, khi ngửi thấy mùi thơm của hạt kê chín, thì bạn mở nắp ra và cho các nguyên liệu gồm: khoai mì, táo đỏ, kỷ tử cùng 10gr đường nâu vào.

- Tiến hành khuấy đều liên tục để nguyên liệu thấm vị và nấu thêm khoảng 5 - 6 phút nữa thì tắt bếp và múc chè vào chén là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Chè kê táo đỏ thơm ngon dinh dưỡng, ăn là mê!

Chè hạt kê táo đỏ với màu sắc bắt mắt cùng hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh của các nguyên liệu. Thưởng thức chung với chút đá lạnh nữa thì đúng chuẩn mỹ vị vừa thơm ngon, vừa dẻo mềm khó cưỡng nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua hạt kê ngon

- Để mua được hạt kê chất lượng, bạn nên chọn mua những hạt mẩy, kích thước đều nhau, không quá to hay quá nhỏ, đồng thời có mùi hương đặc trưng, không có mùi mốc ẩm hay bất kì mùi lạ nào.

- Đặc biệt, để thành phẩm được chuẩn ngon, bạn nên chọn mua những hạt kê có màu vàng đậm và không bị lép.

Mẹo chọn mua đậu xanh ngon

- Đối với loại đậu đã cà vỏ, bạn nên chọn mua những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, có kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ mẩy của đậu xanh bằng cách bấm ngón tay vào hạt đậu, nếu thấy đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

- Bên cạnh đó, đậu xanh còn mới thì thường có mùi thơm nhẹ, đặc trưng của đậu xanh. Ngược lại, đậu xanh để quá lâu sẽ có mùi ẩm mốc hoặc mùi lạ.

- Đồng thời, tránh chọn mua những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu và kích thước không đồng đều, bị mọt sâu, ẩm mốc,...

Mẹo chọn mua khoai mì ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những củ khoai mì tươi, mập mạp, thẳng, vỏ trơn láng, đây là những củ chứa ít xơ, khi nấu sẽ rất mềm và ngọt.

- Bên cạnh đó, bạn nên dùng móng tay cào nhẹ lớp vỏ bên ngoài, nếu lớp vỏ phía trong có màu hồng nhạt thì nên chọn, ngược lại, nếu lớp vỏ có màu trắng thì bỏ qua, vì thường lớp vỏ trắng sẽ mang nhiều độc tố hơn.

- Đặc biệt, những củ khoai mì ngon sẽ có phần thân phình to, cầm lên thấy nặng tay, bạn lưu ý nhé.

- Ngoài ra, không nên mua những củ khoai mì có những vết lạ trên vỏ, có dấu hiệu bị thối do úng nước hoặc để quá lâu ngày.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản để chế biến món chè hạt kê dẻo thơm, dinh dưỡng tại nhà. Nếu cuối tuần này bạn vẫn chưa chọn lựa được món ăn thích hợp để gây bất ngờ cho gia đình thì đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng đấy. Vừa dẻo thơm lại vừa dinh dưỡng, đảm bảo ai ăn cũng mê. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!