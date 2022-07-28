Cách làm bánh mì bơ tỏi giòn rụm, thơm nức mũi và siêu đơn giản tại nhà!

Bạn đang tìm một món khai vị chuẩn “Âu” cho bữa tiệc quây quần gia đình? Hay chỉ đơn giản là đã quá chán ngán với những món bánh mì kẹp xúc xích nhàm chán?! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh mì bơ tỏi giòn ngon, thơm phức, đảm bảo ai cũng mê nhé! Chẳng cần đi đến những nhà hàng sang trọng, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức hương vị tinh tế này ngay tại căn bếp nhỏ của mình nhé!

Ngày nay, món bánh mì bơ tỏi này được nhiều nền ẩm thực cải biến và được kết hợp với nhiều nguyên liệu khác (như một dạng pizza) ở nhiều nước khác nhau. Ví dụ như ở Ấn Độ, người ta thường ăn bánh mì bơ tỏi kèm với ớt chuông,...

Trong số tất cả các món ăn của nền ẩm thực Ý vươn xa ra toàn cầu, không gì sánh bằng bánh mì bơ tỏi. Bánh đã có từ rất lâu rất lâu về trước, về thời mà La Mã vẫn còn tồn tại.

Tuy nhiên tại Ý, qua bao lâu nay, lại vẫn giữ nguyên nét đẹp truyền thống này: Bánh vẫn sử dụng bánh mì baguette cắt khúc làm chủ đạo, kết hợp với các nguyên liệu là tỏi và dầu oliu hoặc bơ, sau đó rắc một lớp bột phô mai lên và đem đi nướng theo phương pháp thông thường hoặc là nướng trong lò vi sóng. Và tất nhiên, vẫn là hương vị giòn thơm nức mũi, đốn tim các thực khách.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món bánh mì bơ tỏi giòn tan, thơm ngon và siêu nổi tiếng này nhé!

Cách làm bánh mì bơ tỏi chuẩn hương vị Ý tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu mang lại hương vị tinh tế cho món bánh mì bơ tỏi

Bánh mì que 200 g (1 ổ Bánh mì baguette)

Bơ lạt 50 g

Tỏi băm 30 g

Ngò rí 20 g

Muối 1/4 muỗng cà phê

Tiêu 1/4 muỗng cà phê

Bột phô mai (parmesan) 100 g

Thyme (Cỏ xạ hương) 10 g

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, máy xay sinh tố, muỗng, dao,...

Các bước tiến hành làm bánh mì bơ tỏi giòn thơm và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế tỏi và ngò rí!

- Đầu tiên, tỏi mua về, bạn đem bóc vỏ, rửa sạch và băm nhỏ.

- Với ngò rí, thì bạn đem cắt bỏ rễ, rửa sạch và thái nhỏ ra là được nhé.

Bước 2: Làm hỗn hợp bơ tỏi

Trộn hỗn hợp bơ thơm ngon nức mũi!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn nên làm mềm 50g bơ lạt ở nhiệt độ phòng hoặc đem chưng cách thủy cho bơ tan ra trước nhé.

- Tiếp đó, bạn cho 50g bơ lạt đã tan vào tô, rồi lần lượt thêm vào các gia vị là tỏi băm, ngò rí cắt nhỏ, cỏ xạ hương, muối và tiêu, sau đó tiến hành trộn đều hỗn hợp lên là được.

- Ở bước này, bạn cũng có thể gia giảm gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình nhé.

Bước 3: Quét hỗn hợp bơ tỏi lên bánh mì và đem nướng

Quét đều hỗn hợp bơ tỏi lên mặt bánh mì

- Trước tiên, bạn bật lò nướng trước 15 phút để lò ổn định nhiệt độ.

- Kế đó, bạn đem bánh mì baguette cắt thành những khúc ngắn rồi cắt làm đôi, rồi tiến hành phết hỗn hợp bơ tỏi vừa trộn lên từng mặt bánh.

- Cuối cùng, bạn xếp hết chỗ bánh mì đã được phết bơ tỏi vào khay, rắc 1 ít phô mai parmesan lên trên và đem đi nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 15 phút là hoàn tất nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Rắc phô mai lên bề mặt và nướng bánh ở nhiệt độ 160 độ C!

Thành phẩm

Bánh mì bơ tỏi giòn rụm, thơm nức mũi, ai nhìn cũng mê!

Bánh mì bơ tỏi giòn rụm, óng ánh với màu nâu bắt mắt, cùng với hương thơm thơm béo mùi bơ hòa quyện cùng vị tỏi và cỏ xạ hương. Cắn một miếng là bạn cảm nhận ngay được hương vị thơm béo đặc trưng, như muốn tan ngay trong miệng. Món này mà ăn kèm với đĩa salad và chén tương ớt, tương cà nữa thì đúng là một bàn tiệc hương vị khiến người ta khó quên.

Những lưu ý khi làm bánh mì bơ tỏi

- Khi phết bơ tỏi lên mặt bánh mì, bạn cần cẩn thận để bơ tỏi không bị lem ra xung quanh, thì khi nướng sẽ đẹp mắt hơn.

- Không nên phết quá nhiều bơ vì chúng sẽ làm bánh nhanh bị khô và dễ ỉu hơn, chỉ nên cho một lượng bơ tỏi vừa đủ làm ướt mặt bánh mì thôi.

- Đồng thời, bạn có thể gia giảm lượng tỏi cho phù hợp với khẩu vị nếu sợ quá nồng mùi.

- Cuối cùng, bánh mì bơ tỏi sau khi làm xong bạn có thể bảo quản bằng cách cho vào hộp kín rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, khi thưởng thức thì chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lại cho nóng là được. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng bánh trong khoảng 1 – 2 ngày, kể từ ngày hoàn thành thành phẩm thôi nhé.

Trên đây là cách làm món bánh mì bơ tỏi giòn rụm, thơm ngon, đốn tim các thực khách khắp nơi trên thế giới. Với cách làm đơn giản và hương vị thơm ngon khó cưỡng, chuẩn như tại các nhà hàng Âu như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!