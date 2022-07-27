Cách làm mực xào rau muống thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Mực xào là một trong những món ăn vô cùng đa dạng hương vị và được nhiều thực khách yêu thích. Ở những bữa cơm gia đình Việt, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những món mực xào thơm ngon hấp dẫn như: mực xào dứa , mực xào cần tây , mực xào thập cẩm,...vô cùng đậm đà và bắt vị. Trong đó, không thể không kể đến món mực xào rau muống - một sự kết hợp mới lạ và mang tới hương vị thơm ngon bất ngờ. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món mực xào rau muống chuẩn ngon với cách làm đơn giản tại nhà nhé!

Cụ thể, mực ống là nguồn cung cấp protein và các nguồn khoáng chất thiết yếu như Riboflavin, Vitamin B12, phốt pho, đồng và Selen,...rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng “siêu cao”.

Đồng thời, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Bên cạnh các công dụng tuyệt vời cũng mực ống thì chúng ta cũng không thể bỏ qua những giá trị dinh dưỡng và công dụng hữu ích từ rau muống - loại rau quen thuộc, dễ tìm và có giá thành rẻ, nhưng lại mang lại những lợi ích không hề rẻ nhé!

Rau muống

Rau muống - loại rau phổ biến tại Việt Nam với những công dụng tuyệt vời!

Rau muống có tên khoa học là Ipomoea, là giống cây thân thảo, thường mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Ở Việt Nam, loại rau này được chia thành hai loại phổ biến là rau muống trắng và rau muống tía, đồng thời được người người nhà nhà tiêu thụ quanh năm, nhờ hương vị giòn ngon, dễ dàng chế biến và dễ dàng tìm mua.

Tuy được tiêu thụ phổ biến như thế, nhưng những lợi ích “thần kỳ” mà rau muống mang lại, không phải ai cũng biết đâu nhé.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau muống là một loại thực phẩm tuyệt diệu cho những người đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu một cách tự nhiên.

Đặc biệt, một chế độ ăn hợp lý với rau muống sẽ giúp bạn hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa khác nhau có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Không chỉ có thế, việc đưa rau muống vào thực đơn mỗi ngày còn mang lại những hiệu quả: điều trị thiếu máu, phòng chống bệnh tiểu đường, điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan, bảo vệ tim mạch, trị chứng khó tiêu và táo bón, giúp sáng mắt và chống lão hóa da,....và còn rất nhiều, rất nhiều các công dụng khác nữa.

Đến đây thì hẳn rất nhiều chị em bất ngờ về thành phần dinh dưỡng và hàng sa số những hiệu quả này lại đến từ món ăn vô cùng dân dã và dễ làm này phải không? Còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món mực xào rau muống chuẩn ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Cách làm mực xào rau muống thơm ngon, chuẩn vị, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món mực xào rau muống thơm ngon, bắt vị!

Rau muống 300 gr

Mực tươi 200 gr

Tỏi 4 tép

Sa tế 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dùng (đường/muối/bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến mực xào rau muống chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch mực ống và rau muống!

- Đầu tiên, rau muống sau khi mua về, bạn tiến hành nhặt bỏ lá úng, bẻ thành từng khúc khoảng 2 đốt ngón tay, sau đó đem rửa sạch nhiều lần với nước rồi vớt ra để ráo là được.

- Tiếp đến là mực ống, bạn sơ chế bằng cách rút riêng đầu, bỏ phần túi mực và màng nhầy ngay cuối đầu mực đi. Sau đó tiến hành rút xương sống dọc lưng mực và nhẹ nhàng lột lớp da lụa có màu tím bên ngoài, rồi đem rửa sạch với nước và để ráo.

- Kế đó, bạn đem phần mực đã được sơ chế sạch cắt thành từng khoanh vừa ăn và cho vào là xong khâu làm sạch mực nhé.

- Cuối cùng là tỏi, bạn chỉ cần bóc sạch vỏ, rửa sạch với nước và băm nhỏ ra là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Ướp mực

Bạn nên để mực ướp trong khoảng 20 phút cho thấm gia vị nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho vào tô mực đã sơ chế vào tô, rồi lần lượt nêm vào 1 muỗng cà phê sa tế, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt.

- Sau đó tiến hành dùng đũa trộn đều cho các gia vị hòa quyện và để ướp trong 20 phút cho mực thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 3: Làm mực xào rau muống

Quy trình làm mực xào rau muống thơm ngon, đậm vị!

- Đến bước này thì bạn chỉ cần bắc một cái chảo lên bếp rồi cho 1 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi dầu nóng lên thì bạn cho hết phần tỏi đã băm nhỏ vào phi thơm lên rồi cho phần mực đã ướp vào xào.

- Tiến hành dùng đũa đảo sơ qua khoảng 30 giây cho đến khi mực săn lại thì bạn tiếp tục cho rau muống vào xào chung.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm thêm vào 1/2 muỗng cà phê hạt nêm rồi xào ở lửa lớn, cho đến khi rau muống chín thì nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Mực xào rau muống chuẩn ngon, hấp dẫn!

Mực xào rau muống thơm ngon nức mũi với hương thơm thoang thoảng của mùi tỏi phi cùng với phần thịt mực dai dai, phần rau muống tươi ngon đậm đà, chuẩn bắt vị! Ăn kèm với cơm trắng thì bao nhiêu cơm cũng hết nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Mẹo chọn mua rau muống tươi ngon

- Bạn nên ưu tiên chọn bó rau muống có cọng rau chỉ to bằng đầu đũa ăn cơm, phần ngọn nhỏ và nhìn hơi cứng, đây là loại rau muống còn tươi ngon và chưa bị già.

- Đồng thời, tránh chọn mua rau muống nhìn quá xanh mướt, khi bẻ cọng thấy rất giòn và lá có màu xanh thẫm cùng cọng rau quá to bất thường, vì rất có thể đây là rau muống được tiêm thuốc thúc đẩy tăng trưởng.

Trên đây là cách làm mực xào rau muống chuẩn tươi ngon, đậm vị và siêu hao cơm tại nhà. Với món ăn dinh dưỡng, thơm ngon và cách chế biến đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!