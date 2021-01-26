Hướng dẫn cách làm mực xào cần tây ngon tuyệt đỉnh, cực chuẩn vị

Sau đây là những bí kíp để món mực xào được chuẩn vị, ngọt, giòn nhất. Tham khảo ngay để đa dạng thực đơn gia đình hàng ngày.

Mực và cần tây đều là những nguyên liệu giàu khoáng chất có lợi cho sức khỏe . Để làm món mực xào cần tây không khó tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để thành phẩm thu được là mực trắng trẻo, nhìn bắt mắt, không sậm màu, không ra nước gây mùi tanh.

Hạt nêm, hạt tiêu, ớt tươi, gừng : 1 nhánh nhỏ

Cần phải chọn được nguồn nguyên liệu mực tươi ngon và cần tây có lá màu xanh nhạt hoặc hơi đậm

Bí quyết đầu tiên khi muốn chế biến món mực xào cần tây thơm ngon đó là cần phải chọn được nguồn nguyên liệu mực tươi ngon.

Nên chọn mực tươi loại có nang to con, dày mình, trắng trong, thịt chắc, không bị nát, lớp màng nâu phải bao quanh đều toàn thân.

+ Các bước làm mực xào cần tây

Sơ chế nguyên liệu:

- Làm sạch mực tươi. Có thể ướp mực với khoảng 3 thìa đường hoặc vài giọt dầu mè lên mực. Sau đó đem mực rửa lại thật sạch để khử mùi tanh.

- Ngâm mực với nước muối pha loãng trong chừng 5 phút. Tiếp đó, đem mực trần qua nước sôi để mực được trắng và không bị ra nước.

Khử mùi tanh mực bằng cách cho khoảng 3 thìa đường lên mực hoặc nhỏ vài giọt dầu mè

Ướp mực:

Cho mực ướp chung với các gia vị gồm ớt thái lát, gừng bằm nhỏ, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa hạt tiêu. Trộn đều tất cả và ướp ít nhất khoảng 30 phút cho mực ngấm gia vị.

Cho mực ướp chung với ớt thái lát, gừng bằm nhỏ, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa hạt tiêu

Xào sơ mực:

- Đặt nồi lên bếp, đun nóng 1 muỗng dầu ăn và cho mực vào xào. Vặn lửa lớn và xào cho mực vừa chín tới. Với cách này mực sẽ giòn và không bị dai.

Đun nóng 1 muỗng dầu ăn và cho mực vào xào

- Bóc bỏ vỏ hành tây, đem thái mỏng. Cắt hành tây thành đoạn dài khoảng từ 3-4 cm. Để riêng phần củ tỏi tây và thái lát.

- Đặt chảo lên bếp và phi thơm 1 muỗng dầu ăn.. Sau đó, cho tỏi tây vào phi thơm và trút phần hành tây, tỏi tây đã cắt khúc vào. Đảo qua lại để cho phần rau chín tái.

- Tiếp đó, trút hết phần mực vào xào, đảo qua lại trong chừng 1 phút. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và cho ra đĩa.

- Với chỉ vài bước đơn giản, món mực xào cần tây thơm ngon, bổ dưỡng đã được hoàn thành. Cần lưu ý dùng món ăn khi còn nóng để mực giữ được độ thơm ngọt. Do đó, cần căn chỉnh thời gian để chế biến hợp lý hơn.

Món mực xào chuẩn vị, ngọt, giòn

2. Cách làm mực xào cần tây, dứa thơm ngon

Các món ăn ngon được chế biến từ mực rất được yêu thích nhưng nếu không có cách chế biến phù hợp sẽ khó giữ được mùi thơm và giòn của mực, thậm chí còn ra nước. Với những hướng dẫn chi tiết sau đây, chúng ta có thể làm mực xào cần tây, xào dứa cực kỳ thơm ngon, mực không ra nước, không bị mùi tanh rất đơn giản.

Bước 1: Chọn mực

- Không chỉ riêng mực mà hải sản nói chung, nếu muốn chế biến ngon cần đặc biệt lưu ý chọn đúng đồ tươi ngon. Riêng với mực, cần mua con mực tươi, mình dày, trắng trong, không nát thịt.

- Tuyệt đối không mua mực ôi, ngả sang màu xanh ngà, nhão thịt, đầu không dính chặt với thân, mùi rất tanh.

Cần mua con mực tươi, mình dày, trắng trong, không nát thịt

Bước 2: Sơ chế mực tươi

- Rửa sạch mực tươi, ướp mực với đường 3 phút rồi rửa sạch lại để loại bỏ mùi tanh. Ngâm mực trong nước muối khoảng 5 phút.

- Để mực giòn, có thể áp dụng cách khác đó là chần mực qua nước sôi, tiếp theo, cho mực vào thau đá lạnh. Nên để nguyên con mực.

- Sau khi thực hiện các bước trên, đem ướp mực với gia vị gồm có hành, tỏi, gia vị, tiêu, dầu mè, dầu hào, gừng.

Bước 3: Cách để mực ăn có độ giòn

Chần mực qua nước sôi, tiếp theo, cho mực vào thau đá lạnh để mực giòn

- Cho nguyên con mực đã rửa sạch vào nồi (không cho nước), đun nóng trên bếp ( tắt lửa ngay khi sôi). Với cách này, miếng mực khi ăn không những có độ giòn mà lúc xào cũng rất nhanh.

- Đặt nồi lên bếp và đun sôi nước để chần qua mực, sau đó vớt ra và bỏ vào thau nước có đá lạnh. Miếng mực cũng sẽ giòn ngon.

Bước 4: Xào mực

Ướp mực với các gia vị gồm hành, tỏi, gia vị, tiêu, dầu mè, dầu hào, gừng, đường. Đem xào chung với các loại rau gồm: Dứa, ớt chuông, cần tỏi tây, nấm hương, cà chua…

Xào mực chung với các loại rau gồm: Dứa, ớt chuông, cần tỏi tây, nấm hương, cà chua…

Lưu ý đặc biệt:

- Xào mực trên lửa lớn và đảo liên tục.

- Không xào quá chín, quá kỹ, chỉ cần xào vừa chín để giữ được độ giòn của mực.

- Vặn lửa to nhằm giúp miếng mực săn lại, không bị ra nước.

3. Cách làm mực xào sa tế thơm ngon hấp dẫn

Với vị cay nồng rất hấp dẫn, món mực xào sa tế là lựa chọn rất được cánh mày râu ưa chuộng khi có dịp ăn nhậu cùng bạn bè. Bên cạnh đó, món ăn này cũng có thể sử dụng trong các bữa cơm gia đình, nhất là những ngày mùa đông khi trời se se lạnh.

Cách làm mực xào cần tây, mực xào sa tế rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Mực tươi: 400 gam. Có thể chọn mực lá hoặc mực ống đều ngon

Hành tây: 1 củ.

Sa tế: 4 muỗng cà phê.

Tỏi, hành lá, rau ngò rí.

Gia vị: Nước mắm, bột nêm, dầu ăn, hạt tiêu.

Các bước thực hiện món mực xào sa tế thơm ngon

Bước 1:

- Làm sạch mực tươi, đem rửa với nước gừng cho hết mùi tanh. Lấy dao khứa thành các đường chéo nhau lên mực. Thái mực thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Lấy dao khứa thành các đường chéo nhau lên mực và thái mực thành từng miếng nhỏ vừa ăn

- Một bí quyết để khử mùi tanh của mực rất hiệu quả đó là dùng rượu trắng. Món mực xào sa tế sẽ thêm phần thơm ngon hấp dẫn.

Bước 2:

- Bóc bỏ vỏ khô bên ngoài của hành tây, rửa sạch, dùng dao thái sợi. Tách hành tây ra thành từng sợi nhỏ trước khi thái.

- Có thể cho nhiều hành tây khi nấu mực xào sa tế nếu thích. Tỏi cũng bóc vỏ rồi băm nhuyễn.

Rửa sạch hành tây, dùng dao thái sợi, nên tách hành tây ra thành từng sợi nhỏ trước khi thái

Bước 3:

- Đặt 1 chảo lớn lên bếp và cho tỏi hành vào phi thơm với dầu ăn. Sau đó, cho thêm 4 muỗng cà phê sa tế vào. Tiếp theo, cho mực vào xào cho đến khi săn lại.

Cho mực vào xào với sa tế cho đến khi săn lại

- Tiến hành nêm gia vị cho vừa ăn gồm có: Nước mắm, bột nêm, hạt tiêu. Cho hành tây vào xào chín tới là được.

Bước 4:

- Cuối cùng, cho hành lá và ngò rí thái nhỏ vào cho dậy mùi và tắt bếp, nhắc chảo xuống.

- Cho mực xào sa tế ra đĩa và dùng ngay khi còn nóng.

Với vị cay nồng rất hấp dẫn, món mực xào sa tế là lựa chọn rất được cánh mày râu ưa chuộng khi có dịp ăn nhậu cùng bạn bè.

Cách làm mực xào cần tây, mực xào sa tế rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Nhưng kết quả thì thật là thơm ngon hấp dẫn tuyệt vời ngoài mong đợi. Món ăn này cực kì phù hợp để thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh.