Cách làm mực nhồi thịt chiên nước mắm đậm vị ngon nhất

Đặc biệt nhất phải kể đến cách làm mực nhồi thịt chiên nước mắm có vị khác lạ, đậm đà và thơm nhẹ của mùi nước mắm đặc trưng kết hợp cùng thịt mực dai dai và lớp nhân bùi bùi bên trong. Món ăn này chẳng hề khó làm như bạn nghĩ đâu! Hãy tìm hiểu cách làm ngay nhé!

Mực nhồi thịt là một trong những món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, thơm ngon và hấp dẫn, thường có mặt trong bữa ăn của gia đình Việt. Nhắc đến mực dồn thịt có rất nhiều cách biến tấu khác nhau như mực dồn thịt hấp, chiên giòn, hay nướng.

Trong mực chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe nổi bật như:

Trước hiểu cách làm mực nhồi thịt chiên nước mắm , chúng ta cùng tìm hiểu xem giá trị dinh dưỡng của mực đối với sức khoẻ như thế nào.

Giàu chất đồng: Một trong những khoáng chất cần thiết cho cơ thể chính là đồng. Nhờ vào đồng sẽ có khả năng lưu trữ, thúc đẩy quá trình hấp thụ và trao đổi chất, đồng thời góp phần hình thành nên hồng cầu.

Mực chính là loại thực phẩm chứa rất nhiều đồng, đặc biệt tốt đối với những người thiếu máu có thể bổ sung món ăn này vào thực đơn của mình vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng.

Mực chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ

Giàu chất protein: Protein cần thiết cho sự vững chắc và góp phần hình thành nên cơ. Đây là một dưỡng chất quan trọng giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, tốt cho làn da, giảm được tình trạng rụng tóc...

Giàu canxi và photpho: Nếu protein trong mực tốt cho hệ cơ thì dưỡng chất canxi, photpho dồi dào trong thịt mực sẽ giúp hệ cơ xương khớp của cơ thể thêm chắc khỏe, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, ăn mực còn là các ngăn ngừa bệnh viêm khớp, thư giãn thần kinh, giảm huyết áp, cải thiện tốt tình trạng đau nửa đầu. Tuy nhiên, chỉ nên ăn mực ở mức hợp lý, mỗi tuần bạn có thể ăn khoảng 2 – 3 lần là hợp lý.

Cách làm mực nhồi thịt chiên nước mắm

Để làm món mực nhồi thịt chiên nước mắm cho khoảng 4 người ăn, đầu tiên bạn cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu sau đây:

- Mực ống loại ngon: 500 gram.

- Thịt heo xay nhuyễn: 500 gram.

- Nấm mèo (mộc nhĩ): 6 gram.

- Miến khô: 1 nắm nhỏ.

- Trứng gà: 1 quả (Nếu thích).

- Hành tím: Khoảng 2 – 3 củ.

- Hành lá: 10 gram.

- Hành tây: khoảng nửa củ.

- Nước mắm.

- Tiêu xay.

- Hạt nêm.

- Đường.

Cách chọn mực ngon:

Để có được món mực nhồi thịt chiên ngon, không thể bỏ việc chọn được nguyên liệu tươi ngon nhất. Đối với mực, bạn nên chọn những con to để có thể dồn phần nhân vào thân mực dễ dàng.

Bí quyết chọn mực tươi ngon giúp món ăn tăng hương vị

Cách chọn mực tươi rất đơn giản, bạn dùng tay ấn nhẹ vào thân mực. Nếu là mực tươi, thông thường phần thịt sẽ có độ săn chắc và đàn hồi tốt. Còn nếu là mực không tươi thì thịt sẽ bị nhão, hơi mềm và độ đàn hồi kém, dễ bị lõm phải một lúc lâu mới trở lại trạng thái ban đầu.

Bên cạnh đó, quan sát mắt mực là cách chọn mực ngon được rất nhiều bà nội trợ chia sẻ. Đối với mực tươi sẽ có mắt sáng trong veo.

Thêm vào đó, túi mực còn mới rất ít khi bị vỡ, phần xúc tua trên đầu mực nếu đủ và vẫn bám chặt vào phần râu thì mực vẫn giữ được độ tươi và ngọt thịt, giúp hương vị món ăn ngon hơn.

Sơ chế nguyên liệu

Cách làm mực nhồi thịt chiên tuy nhiều nguyên liệu nhưng cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây về các bước sơ chế và thực hiện như sau:

Mực: Mực tươi mua về rửa sạch với nước, rút bỏ phần ruột. Nếu muốn món ăn thêm đẹp mắt bạn có thể bỏ lớp màng màu tím bên ngoài.

Chú ý rửa sạch để loại bỏ tạp chất bên trong thân mực. Riêng phần đầu mực sau khi bỏ mắt, bỏ răng có thể dùng để băm nhuyễn trộn chung với thịt xay.

Sau khi làm sạch có thể rửa kỹ lại một lần nữa cùng giấm và muối để loại bỏ mùi tanh của mực rồi xả lại với nước, hoặc pha một tô nước có một ít rượu trắng và gừng đập dập rồi bỏ mực vào ngâm khoảng 15 phút cũng là một cách khử mùi tanh hiệu quả. Sau đó bạn nhớ dốc phần thân mực xuống để ráo nước.

Nấm mèo: Ngâm cùng nước nóng khoảng 15 -20 phút cho mềm. Sau khi nấm mèo mềm, rửa sạch rồi để cho ráo bớt nước, băm nhuyễn.

Miếng khô: Tương tự như nấm mèo, bạn ngâm chung với nước nóng cho đến khi mềm khoảng 10 phút rồi vớt ra cắt thành khúc nhỏ khoảng 2 – 3 cm.

Hành khô, hành tây bóc vỏ, cùng hành lá đem rửa sạch rồi băm nhỏ.

Cách ướp nhân thịt

Cách làm mực nhồi thịt chiên giòn hoặc chiên nước mắm, đối với phần nhân, bạn dùng một cái tô lớn cho hết những nguyên liệu đã sơ chế vào tô bao gồm thịt xay, nấm mèo, miến, hành khô, hành tây, hành lá vào. Có thể thêm 1 quả trứng gà vào hoặc không tùy sở thích.

Tiếp đến, bạn cần nêm nếm các loại gia vị bao gồm tiêu, đường, nước mắm, hạt nêm, dầu hào vào, gia giảm lượng gia vị tùy theo khẩu vị của từng người, trộn đều để hỗn hợp ngấm gia vị.

Sau đó, bạn cần để khoảng 15 – 20 phút cho gia vị thấm đều hơn sẽ giúp hương vị món ăn thơm ngon.

Hướng dẫn cách ướp nhân thịt làm mực dồn thịt chiên nước mắm

Sau khi ướp xong phần nhân, bạn dùng một cái muỗng nhỏ, múc từ từ phần nhân mực vào mực ống. Lưu ý khi nhồi nhân mực bạn nên dùng đũa để đẩy phần nhân ém chặt xuống phần đáy, rồi vuốt nhẹ nhàng cho nhân thịt được chặt rồi mới múc thêm nhân nhồi vào cho đến khi đầy.

Bạn nên chuẩn bị thêm một ít tăm ghim, sau khi nhồi đầy nhân thì dùng ghim lại phần đầu thịt giúp hạn chế phần nhân thịt sẽ rơi ra ngoài trong quá trình chiên.

Cách hấp và chiên mực

Sau khi nhồi xong mực, bạn cho mực vào nồi hấp cách thuỷ khoảng 15 phút. Đây là cách rút ngắn thời gian chiên, giúp món ăn đạt được độ chín vừa phải mà vẫn được hương vị.

Chỉ nên hấp mực vừa chín tới rồi đem chiên đến khi thịt mực săn lại

Đợi mực hấp chín, bạn tiếp tục bắc chảo chống dính lên bếp, cho dầu vào, đợi khi dầu sôi già thì cho từ từ mực vào chảo chiên, vặn lửa nhỏ, trở đều thân mực để mực chín đều cho đến khi phần thịt mực hơi săn và khô lại trong khoảng 7 – 10 phút, rồi tắt bếp, gắp mực ra dĩa có giấy thấm dầu để giảm bớt lượng dầu thừa.

Cách làm sốt nước mắm và rim mực

Để làm phần nước sốt nước mắm đúng chuẩn nhất, bạn có thể pha theo tỷ lệ bao gồm 2 thìa canh nước lọc, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 ít tiêu xay và tỏi băm, đánh tan hỗn hợp, hoặc có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của bạn.

Hướng dẫn cách làm mực chiên nước mắm chi tiết nhất

Bạn bắc một chảo mới lên bếp, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào, đợi dầu trong chảo nóng già rồi tiếp tục cho tỏi, hành đã băm nhuyễn vào chảo phi thơm.

Bỏ mực đã chiên và hỗn hợp sốt nước mắm chung vào chảo, vặn lửa nhỏ, đảo đều tay để gia vị thấm đều vào mực dồn thịt trong thời gian khoảng 10 phút.

Sau khi quan sát thấy lớp ngoài của vỏ mực chuyển sang màu vàng đậm kèm mùi thơm và nước sốt trong chảo hơi sệt lại thì tắt bếp.

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Có thể trang trí mực dồn thịt chiên và ăn kèm cùng các loại rau giúp tăng hương vị

Cho mực ra dĩa thái thành khoanh vừa ăn hoặc để nguyên con trang trí. Đối với món mực nhồi thịt chiên nước mắm bạn nên ăn khi vẫn còn nóng, để đỡ ngán bạn có thể ăn kèm cùng cà chua và rau xà lách sẽ ngon hơn.

Cách làm mực nhồi thịt chiên nước mắm thật không quá cầu kỳ như tưởng tượng đúng không nào! Chỉ cần bỏ một ít thời gian chuẩn bị, bạn đã có ngay một món ăn hấp dẫn từ màu sắc lẫn mùi vị làm phong phú hơn thực đơn của gia đình. Chúc bạn thực hiện thành công món ăn này!