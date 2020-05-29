Cách làm ngao xào xả ớt cực hấp dẫn cho cả nhà cùng thưởng thức

Ngao là một động vật thân mềm, vỏ cứng sinh sống nhiều ở các bãi cát trên biển Việt Nam. Là món hải sản giàu chất dinh dưỡng, bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể còn có tác dụng tăng sức đề kháng. Từ rất lâu, ngao đã được biết đến và chế biến thành các món ăn thơm hấp dẫn khác nhau vừa “chiêu đãi” vị giác vừa tốt cho sức khỏe.

Cách làm ngao xào sả ớt sẽ trở nên dễ dàng nếu bạn đọc qua bài viết này. Nghe cái tên ngao xào sả ớt thôi cũng khiến ta cảm nhận được hương vị cay nồng thơm béo của nước sốt kết hợp vị ngọt tự nhiên của thịt ngao hấp dẫn khó cưỡng lại. Để làm ra món ăn này không hề cầu kỳ hay phức tạp như bạn nghĩ đâu, lưu ngay bí quyết làm ngao xào sả ớt cực đơn giản dưới đây để có dịp trổ tài ngay thôi!

Với những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời từ thịt ngao đem lại, chẳng những vậy dưới cách chế biến khéo léo ngao còn là một món ngon khó cưỡng. Còn chần chờ gì nữa chúng ta bắt tay vào làm món ngao xào sả ớt ngay bây giờ nhé.

Thịt ngao chứa nhiều vitamin C giúp làm lành vết thương, vitamin B12 có tác dụng ngăn chặn bệnh Alzheimer hay còn gọi là bệnh mất trí nhớ. Ăn ngao còn giúp ngăn chặn bệnh thiếu máu rất thích hợp với phụ nữ mang thai. Ngoài ra còn chống được bệnh viêm khớp, điều tiết nồng độ đường trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và giúp răng lợi chắc khỏe...

Cách xào ngao sả ớt chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Nguyên liệu làm ngao xào sả ớt

- Ngao 1kg (Nên chọn ngao to, miệng ngậm chặt, khi cầm có cảm giác nặng tay là ngao tươi)

- 5 cây sả

- Chanh

- Nước dừa

- Cùi dừa

- Hành khô, tỏi, ớt, gừng

- Gia vị: Đường, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, tương ớt

Cách ngâm ngao sạch cát

- Ngao sau khi mua về chúng ta rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh để sạch chất dơ bên ngoài. Tiếp đến ngâm ngao trong một thao nước vo gạo hoặc cắt vài lát ớt cùng muối vào chậu nước để yên ngâm trong khoảng 1 tiếng để ngao mở miệng rồi dùng tay đảo mạnh để đẩy tạp chất và cát trong miệng ngao ra ngoài.

- Nếu bạn kỹ hơn có thể rửa sạch ngao, cho vào một cái hộp đậy kín nắp, thêm một ít nước dùng sức lắc mạnh tay, lặp lại khoảng vài lần ngao sẽ nhả sạch cát giúp lúc thưởng thức món ăn sẽ ngon miệng hơn.

- Ngoài ra nếu bạn đang nóng lòng muốn thưởng thức ngay món ngao xào sả ớt cay một cách nhanh chóng, có một mẹo nhỏ chính là ngâm ngao trong nước ấm khoảng 50 độ C, lúc này ngao sẽ cảm thấy nguy hiểm nên đẩy nhanh quá trình đẩy cát ra bên ngoài nhanh hơn.

Sơ chế nguyên liệu

Ngao cần được ngâm sạch cát trong công đoạn sơ chế để đảm bảo ăn ngon, khâu này khá quan trọng nhé!

Ngao khi ngâm sạch cát thì rửa lại một lần nữa với nước sạch để ráo

- Sả rửa sạch, loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, đập dập rồi băm nhuyễn.

- Gừng đem cạo vỏ, rửa sạch rồi đập dập hoặc thái sợi

- Hành khô, tỏi chúng ta cũng đem bóc vỏ, rửa rồi đập dập hoặc đem băm nhuyễn

- Ớt băm nhuyễn

- Dừa mua về lấy phần nước khoảng 100 ml, còn phần cơm dừa thái sợi mỏng

Sau khi đã sơ chế nguyên liệu, tất cả đã sẵn sàng rồi chúng ta cùng bắt tay làm món ngao xào sả ớt cay thôi nào!

Cách làm 1: Xào ngao nguyên vỏ

Xào ngao nguyên vỏ là công thức được nhiều người ưa chuộng

Món ngao xào sả ớt với ngao nguyên vỏ. Ưu điểm giúp tiết kiệm thời gian, tránh rườm rà, ngao vẫn giữ được độ ngọt. Tuy nhiên vì vướng vỏ ngao nên sẽ hơi khó thấm gia vị so với ngao tách thịt. Lúc ăn ta phải tốn thêm ít thời gian để gỡ thịt ra khỏi vỏ. Nhưng đây mới là thú vui chân chính khi ăn các loại hải sản.

- Pha chế phần nước sốt vô cùng đơn giản như sau: Nước mắm, đường, tương ớt pha theo tỉ lệ 1:1:1, vắt nước cốt chanh đã bỏ sạch hạt khoảng 2 thìa, thêm 1 thìa ớt băm nhuyễn, nếu bạn muốn ăn cay hơn có thể bỏ thêm nhiều ớt. Khuấy đều để phần nước sốt tan ra và hòa quyện vào nhau. Nếm thử và điều chỉnh theo khẩu vị của bạn cho đến khi vừa ăn nha.

- Thay vì lúc xào ngao chúng ta mới nêm nếm thì phần nước sốt này giúp gia vị tan đều hơn và có thời gian ngấm vào ngao. Hơn nữa ngao rất nhanh chính, nếu mất thời gian nêm khi đang xào sẽ khiến phần ngao bị chín quá đà thịt hóp lại mất ngon.

- Bắc chảo lên bếp, cho khoảng 2-3 thìa dầu ăn vào, đợi dầu nóng, cho thêm tỏi, hành băm và sả vào đảo đều phi thơm, đến khi thấy ngả màu vàng tiếp tục cho phần nước sốt vào chảo khuấy đều.

- Đến khi phần nước sốt trong chảo sôi lên, nhanh tay đổ phần ngao vào chảo, cho thêm phần nước dừa và cơm dừa đã chuẩn bị sẵn vào cùng. Dùng xẻng hoặc cái muôi lớn đảo nhanh và đều tay cho ngao thấm gia vị.

- Sau đó có thể đậy nắp và để yên trong khoảng 10 giây, thấy ngao mở miệng thì nhanh tay đảo thêm một lần nữa. Ta có thể nếm lại xem vừa ăn không để thêm gia vị điều chỉnh. Nếu ổn rồi thì có thể tắt bếp.

- Khi thấy ngao đã mở miệng vặn lửa nhỏ và không nên xào thêm quá lâu sẽ khiến phần thịt ngao bị teo rút mất đi độ ngọt, món ăn sẽ không còn ngon.

- Trút ngao ra dĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng sẽ vô cùng hấp dẫn với độ cay và đậm đà của nước sốt sẽ vô cùng tuyệt vời.

Cách làm 2: Xào ngao đã tách thịt

Cách xào ngao đã tách thịt đơn giản, tiện lợi

Cách làm ngao xào sả ớt với phần ngao tách thịt phù hợp với nhiều người không muốn khi ăn bị gián đoạn khi phải gỡ phần thịt ngao ra khỏi vỏ mất thời gian thì cách làm này sẽ giúp các bạn thoải mái thưởng thức hơn.

- Bắc một cái nồi hấp lên bếp, cho ngao vào hấp chín. Khi bạn kiểm tra thấy ngao đã mở miệng đồng nghĩa với việc ngao đã chín. Trút ngao ra một cái thau, để nguội sau đó tách ngao ra khỏi phần vỏ bỏ vào một cái bát sạch.

- Đối với phần nước hấp ngao thay vì bỏ đi bạn còn có thể tận dụng để làm thêm món canh rau với nước dùng ngọt tự nhiên rất ngon miệng.

- Tuy tiện lợi hơn trong việc thưởng thức món ăn, tránh mất hứng nhưng vì phần nước ngao đã bị tiết ra nên ngao sẽ không được ngọt bằng như việc trút ngao nguyên vỏ vào xào. Nhưng lại có thêm ưu điểm là ngao khi xào sẽ ngấm đều gia vị vào từng sớ thịt ăn sẽ đậm vị hơn. Vì thế phần nước sốt bạn nên điều chỉnh giảm độ mặn lại nha.

- Sau khi đã có thịt ngao làm sạch, tương tự những bước còn lại của cách làm thứ nhất, ta cũng bắc chảo lên phi thơm hành tỏi và trút phần nước sốt vào đợi sôi lên, nhanh tay đổ ngao vào xào hơi săn lại là có thể thưởng thức.

Tuỳ theo sở thích bạn có thể chọn cách làm 1 hoặc 2 đều cho ra món ngao xào sả ớt đúng vị hợp gu, ăn là ghiền.

Chia sẻ công thức làm ngao xào sả ớt ngon khó cưỡng trong các bữa tiệc cuối tuần cùng gia đình và bạn bè

Cách làm ngao xào sả ớt với những bước vô cùng đơn giản cũng những nguyên liệu dễ tìm chỉ cần bỏ ít thời gian là bạn có thể thưởng thức ngay một món ăn hấp dẫn thơm ngon mà chẳng cần phải ra hàng quán xa xôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng gia đình ăn được một món ngon, cảm nhận được độ cay đậm vị, hương thơm khó cưỡng tan trên đầu lưỡi thú vị vô cùng. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này!